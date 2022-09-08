Küresel iklim krizine karşı sürdürülebilir, inovatif ve teknolojik çözümler sunan sosyal girişim ecording, “Mission2030 pursued by ecording” lansmanında 2030 hedeflerini açıkladı.

2017’de temelleri atılan, 2019’da sosyal girişim olarak yoluna devam eden ecording; iklim krizine karşı sürdürülebilir, inovatif ve teknolojik çözüm ürünleri geliştiriyor. Geliştirdiği ilk teknolojik çözüm olan ecoDrone’lar ile ulaşılması zor alanlara tohum topu atışları gerçekleştirerek ormanlaştırma ve biyoçeşitliliğe katkı sunuyor. ecording, 2017’den bu yana 100+ marka ile partner oldu ve yaklaşık 10 milyon tohum topu atışı gerçekleştirdi. Ayrıca Türkiye ve dünyada pek çok ödüle layık görüldü.

Bahçeşehir Üniversitesi Kuluçka Merkezi’nde faaliyet gösteren ecording, 7 Eylül Çarşamba günü gerçekleşen, “Mission2030 pursued by ecording” isimli lansmanda, 2030 hedeflerinden bahsetmenin yanı sıra geliştirdiği bir diğer teknolojik çözüm olan ecordingApp’i tanıttı.

ecordingApp; Dünya yararına verilen görevleri doğruladığınızda, küresel iklim krizine karşı harekete geçerken, edindiğiniz ecoPuan’lar ile de kendinizin ve Dünya’nın ihtiyaçlarını karşıladığınız mobil uygulama. ecordingApp’te amaç, kelebek etkisiyle insanların günlük hayatlarında uygulayabilecekleri çevreye duyarlı faaliyetlerin alışkanlık haline dönüşmesini sağlarken, kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve iklim kriziyle hep beraber mücadele etmek. ecordingApp ile sosyal etkinizi ölçüp paylaşabilir, arkadaşlarınıza meydan okuyabilirsiniz. Ayrıca doğrulanan tüm görevlerinizin sosyal ve çevresel etkisini uygulama içerisindeki “Etkim” sekmesinden takip edebilirsiniz.

Pek çok marka, ajans, girişim, kurum ve kuruluştan isimlerin katıldığı “Mission2030 pursued by ecording” lansmanında, davetlilere “#GezegenİçinDönüş” mottosuyla bir deneyim alanı sunuldu. İklim krizine dikkat çekmek için hazırlanan deneyim alanında geri dönüşüm, ormansızlaşma, fosil yakıt kullanımı ve hava kirliliği gibi iklim değişikliğinin neden olduğu 50’yi aşkın probleme dikkat çekildi. Kelebek etkisinin gücüyle atacağımız küçük bireysel adımlarla büyük dönüşümü sağlayabileceğimizi belirten ecording, “En küçük bir umudu dahi büyük bir inançla yeşertmek isteyecek herkesi ortak geleceğimizi iyileştirmeye davet ediyoruz.” mesajı verdi. Gecenin sonunda ise Pandami Music sahne alarak, davetlilere keyifli bir akşam yaşattı.

ecording’in Mission2030 hedeflerine göre; ecoDrone’lar toplamda 18 milyon km yol kat edecek (Dünya ile Ay arasındaki mesafenin 47 katı), erişilmesi zor alanlara 15.000.000.000 tohum topu atışı gerçekleştirerek dünyadaki ormanlaştırma ve biyoçeşitlilik çalışmalarına destek verecek. ecording, Türkiye’de geliştirdiği ecoDrone’lar ile dünyanın farklı coğrafyalarında 1500+ operasyon düzenleyecek. ecoDrone işaretli (ecoDrone Marked) ürün/hizmet satış bazlı iş birliği modeli kapsamında 30.000+ partner markanın ürün/hizmet veya işlemlerine entegre olacak ve tüketicilere QR kodlar aracılığıyla tohum toplarının serüvenlerini takip edebildikleri, gündelik yaşamdaki rutinleriyle uzaktan doğaya dokunabildikleri bir deneyim sunmaya devam edecek. Öte yandan 43.000+ kadın çalışana istihdam sağlayarak, özellikle iklim krizinden olumsuz etkilenen ve kırsal bölgelerde yaşayan kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanmalarına destek olacak.

Ayrıca ecording, yeni teknoloji ürünü ecordingApp ile 25 milyon+ aktif kullanıcının doğaya duyarlı alışkanlıklar kazanmalarına destek olarak 8,2 milyon ton karbon salımını önlemeyi hedefliyor. Sosyal girişim, 2030’a kadar toplam 7 teknolojik çözüm ürünüyle, 5 farklı kıtada iklim krizi mücadelesini güçlendirecek.

ecording’in kurucusu Mert Karslıoğlu, şöyle konuştu:

“İklim krizi; din, dil, ırk, cinsiyet, sosyoekonomik ve sosyokültürel farklılıklar gözetmeksizin hepimizin ortak problemi. Çözüm ise çıkar ve rekabeti değil, empati ve dayanışmayı esas alarak bütüncül bir eylem planıyla harekete geçmekte yatıyor. ecoDrone’larla başlayan ve ecordingApp ile devam eden iklim krizi mücadelemizi, geliştireceğimiz alternatif teknolojilerle destekleyeceğiz. 2030’a kadar 30.000+ partner markanın 12 milyar+ ürününe ecoDrone işareti entegre etmeyi, böylece 15 milyar tohum topu atışı gerçekleştirerek doğada yeni yaşam potansiyelleri oluşturmayı amaçlıyoruz. Ayrıca 25 milyon+ aktif ecordingApp kullanıcısının doğaya duyarlı alışkanlıklar kazanmasına destek olarak 8,2 milyon ton karbon salımını önlemeyi hedefliyoruz. 2050’ye kadar da tüm paydaşlarımızla dünyanın iklim krizinden kaynaklı hasarlarını onarmakta kararlıyız. Zorlu bir süreç olsa da gezegen için denemeye değer”