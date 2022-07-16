‘Snake’ oyununun ilk kez bir Nokia cep telefonunda piyasaya sürülmesinden bu yana tam 25 yıl geçti. Snake, Candy Crash ve Angry Birds’ten önce cep telefonu kullanıcılarını adeta ekrana kilitleyen bir oyundu. İkonik oyun 1997’de piyasaya sürülmesinden bu yana yüzlerce taklitçi üretti. Peki, bu basit oyun nasıl bir fenomene dönüştü ve neden çok sevildi?

Video oyunu geliştiricisi Kwalee’den William Cox, bir Snake oyununu kaybederken hissedilen hayal kırıklığının, bu kadar bağımlılık yapan şey olduğunu düşünüyor.

Cox, Mail Online’e şu yorumları yapıyor: Snake ile her zaman daha fazlası için geri gelmek istersiniz. Bu basittir ve dikkatli, dengeli bir şekilde sizi hayal kırıklığına uğratır. Bu nedenle her seferinde sıfırdan yeniden başlamaya istek duyarsınız. Kendi en yüksek puanınızı veya arkadaşınızın puanını geçmek son derece tatmin edicidir. Snake’in kontrollerinin basitliği de onun bağımlılık yapmasına yardımcı oluyor. Snake’i o kadar çok oynadım ki ekranı doldurmayı ve oyunu yenmeyi başardım. Birçoğumuzun ilk oyunlarımızı ilk telefonlarımızda oynadığımız nostaljinin yanı sıra oyun endüstrisi tarihinin de ikonik bir parçası…

William Cox’a göre Snake’i herkes oynayabilir ve bu kadar sevilmesinin nedeni de buydu.

Uygulama geliştirme ajansı Glance’ın CEO’su Simon Lee, Snake’in oyuncunun kendi becerilerine karşı yarıştığı ilk mobil oyun olduğunu söylüyor: Düşmanlar yoktu, saf tepki hızı ve oyun mekaniğinin en temeliydi. Basitliği ve kısa oyun döngüsü bir tren veya otobüs beklerken gerçek anlamda oynanan ilk oyun türü olduğu anlamına geliyordu.

Lee, Snake için ‘Tetris’in kullandığına benzer bir etki kullandı, oynarken hızınızı artırdı ve hata yapana kadar daha çılgın hale geldi” diyor.

Snake konsepti aslında 1976’da video oyun şirketi Gremlin Interactive tarafından Blockade adlı iki oyunculu bir arcade oyunu olarak tasarlandı. Oyuncular, arkalarında sağlam bir iz bırakırken karakterlerini hareket ettirmek için ok tuşlarını kullanır ve diğer oyuncuya veya izlerine çarpmaktan kaçınmaya çalışırlar.

Birkaç tekrardan sonra Snake, Finli şirket Nokia tarafından 6110 telefonları için piyasaya sürüldü ve Taneli Armanto tarafından programlandı. Armanto, oyun fikrini, ürün pazarlama ekibinin kızılötesi bağlantıdan yararlanacak bir oyun geliştirilmesini talep etmesi üzerine tasarladı. Snake en çok tek oyunculu bir oyun olarak bilinirken, kızılötesi özelliğini kullanarak bir arkadaşınıza karşı oynamak mümkündü.

Armanto, yılanın duvara çarpmasından önce bilerek hafif bir gecikme eklediğini, bunun nedeninin bir oyuncunun onu ‘kurtarmasına’ ve oyunu daha eğlenceli hale getirmesine izin vermek olduğunu söylüyor.