Gilead Sciences, 60 milyon dolar yatırımla Hepatit ve HIV ilaçlarını Türkiye’de üretmeye başladı.

Global biyoteknoloji şirketi Gilead Sciences, 60 milyon dolarlık yatırımla Hepatit ve HIV ilaçlarını Türkiye’de üretmeye başladığını duyurdu.

Pharmactive İlaç işbirliğiyle, yerli üretime başlayan Gilead, bu yatırımla Türkiye cirosunun yaklaşık yüzde 70’ini Türkiye’de üretir duruma gelmeyi hedefliyor.

Şirket bu yerelleşme yatırımıyla, Dünya Sağlık Örgütü’nce ilaca erişimin en kritik olduğu hastalıklar olarak tanımlanan Hepatit ve HIV alanlarındaki yenilikçi ilaçları Türkiye’de üreteceğini açıkladı.

Yerli üretim öncelikleri doğrultusunda ilaçlarını Türkiye’de üretmeye başlayan Gilead, portföyündeki geliştirdiği en son Hepatit B ilacını Türkiye’de üretmeye başlayarak bu yılın başında hastaların kullanımına sunmuştu.

Dünyada ciro bazında tüm ilaçlar sıralamasında ilk 10’da yer alan HIV ilacının Türkiye’de üretilen serilerini ise 2022 yılının ikinci çeyreğinde hastaların kullanımına sunuldu.