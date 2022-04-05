Farklı alanlarda 450’den fazla farmakolojik ilaç üreten World Medicine Türkiye, Çerkezköy’de 155 milyon dolar yatırımla hayata geçirdiği fabrikada üretimi 20 kat artıracak.

Son yatırımla birlikte Türkiye’nin ana üretim ve merkez üssü haline getirilmesi hedefleniyor. Merkez ofisi Londra’da bulunan World Medicine Şirketler Grubu, Türkiye pazarına 2011 yılında adım attı ve World Medicine Türkiye’yi kurdu.

World Medicine Türkiye, nöroloji, endokrinoloji, kardiyoloji, romatoloji, gastroenteroloji, üroloji, göğüs hastalıkları gibi terapötik alanlarda 450’den fazla farmakolojik ilaç üretiyor.

İstanbul’daki üretim tesisinde yıllık 60 milyon kutu üreten şirket, Çerkezköy’de yaptığı fabrika yatırımıyla birlikte yıllık üretimini 1,3 milyar kutunun üzerine çıkaracak.

Romanya, Belarus ve Cezayir’de de üretim tesisi bulunan şirketin Çerkezköy fabrikası yatırımıyla Türkiye’nin ana üretim ve merkez üssü haline getirilmesi hedefleniyor.

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