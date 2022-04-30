Bu yıl turizm sezonundan beklentilerinin yüksek olduğunu belirten Ergin, “Bayramda turistik tesislerimizde çok ciddi rezervasyonlar var. Yola düşüp kentimize gelerek tatil yapmayı planlayan ‘çat kapı müşteri’ dediğimiz tatilcilerimizi de hesaba kattığımızda, bayramın son derece yoğun geçeceğini görebiliyoruz.” dedi. Ergin, bölgeye tatilcilerin gösterdiği ilginin, kış boyunca turizm sezonunu bekleyen esnafa ve turistik işletmelere ekonomik anlamda iyi bir katkı olacağını vurguladı.

Kendileri için de bu durumun sevindirici olduğunu dile getiren Ergin, “Biz de belediye olarak yaz sezonuna ait plajlarımız ve ana arterlerimiz başta olmak üzere hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Tatilcilerimizi en iyi şekilde ağırlayabilmek için hazırız.” ifadesini kullandı.