Emlak platformu hepsiemlak Mayıs ayı endeksini açıkladı. Endekse göre Türkiye genelinde kiralık ev fiyatları artış göstermeye devam ediyor. İstanbul ve ilçeleri günden güne değer kazanırken Antalya’nın Muratpaşa ilçesi mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 411 artış ile rekor kırdı.

Son dönemde konut arzındaki azalma, inşaat maliyeti ile konut talebinde görülen artış kiralık ve satılık daire fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Hepsiemlak’ın ülke genelindeki verilerden oluşturduğu “Mayıs 2022 Emlak Endeksi” sonuçları, Türkiye genelinde kiralık konutlardaki bir yıl içerisinde yaşanan fiyat artışını gözler önüne serdi.

Hepsiemlak’ın Mayıs ayı endeksi sonuçlarına göre; mayısta bir önceki aya göre kiralık konutlarda en fazla artış gösteren ilçe yüzde 19 ile Edirne Merkez oldu. Edirne’yi yüzde 17 ile İstanbul Fatih, yüzde 14 ile Ankara Keçiören izledi. Mayıs ayına göre yüzde 13 artış göstererek dördüncü sırayı İstanbul Kadıköy, Adana Çukurova, Ankara Mamak paylaşırken Ankara Etimesgut ise yüzde 10 artışla beşinci sırada yer aldı.

Rekor Antalya Muratpaşa’da

Türkiye genelinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre kira oranları karşılaştırıldığında ise Antalya’nın rekor artış gösterdiği dikkat çekiyor. Antalya’nın Muratpaşa, Konyaaltı ve Alanya ilçeleri endeksin ilk üçünde yer aldı.

Hepsiemlak’ın Türkiye genelinde yaptığı endeks sonucunda yüzde 411 artış ile Antalya Muratpaşa en yüksek kira artış oranı gösteren ilçe oldu. Yine Antalya’nın Konyaaltı ve Alanya ilçeleri yüzde 327 artış ile listede ikinci sırada yer aldı.

Endeksin ilk beş sıralamasında Antalya’dan sonra İstanbul göze çarpıyor. İstanbul Beyoğlu geçtiğimiz yılın Mayıs ayına göre yüzde 273 artış gösterirken, Kâğıthane yüzde 257, Üsküdar ise yüzde 241 artış göstererek yıllık bazda en yüksek oranı yakalayan ilçeler oldu.

Türkiye Geneli Kira Fiyatlarının En Çok Artığı İlk 5 İlçe