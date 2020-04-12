İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, twitter’dan yaptığı açıklamada görevi bıraktığını duyurmuş, “Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum. Gayretle ve titizlikle yürütülen süreçte, salgının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kararınının uygulanmasının sorumluluğu, şahsıma aittir.” ifadelerini kullanmıştı.

Süleyman Soylu’nun istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmedi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir.” denildi.

İletişim Başkanlığı’nndan yapılan açıklamada 15 Temmuz darbe girişiminin hemen arkasından İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Süleyman Soylu’nun, bugüne kadar başarılı çalışmalarıyla milletin takdirini kazandığı belirtildi.

Terör örgütlerinin ülkedeki eylem kapasitelerinin önemli ölçüde azaltılmasında Bakan Soylu’nun yürüttüğü kararlı mücadelenin büyük payı olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Aynı şekilde deprem gibi doğal afetlerin ardından yapılan çalışmalarda da İçişleri Bakanımız sürekli sahada olarak güçlü bir koordinasyon gerçekleştirmiştir. Koronavirüs salgının sağlık hizmetleri, gıda tedariki ve kamu güvenliği boyutu da bulunduğu bir gerçektir. İçişleri Bakanımız, bir ayı aşkın süredir yürüttüğü başarılı çalışmalarıyla, bu süreçte ülkemizde kamu güvenliği konusunda hiçbir sıkıntı çekilmemesini temin etmiştir.

Sayın Bakanımız istifa talebini Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir. Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir.”

BAKAN SOYLU’NUN AÇIKLAMASI NEYDİ

Süleyman Soylu’nun twitter’dan paylaştığı istifa açıklaması şöyleydi:

”Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararının uygulanmasının sorumluluğu her yönüyle şahsıma aittir. Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı. İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Hiçbir zaman zarar vermek istemediğim aziz milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın. Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum. Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahaısmarladık. Allah milletimizi korusun.”