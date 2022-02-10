NFT DİJİTAL SERTİFİKALI

Alfa Romeo, Tonale ile değiştirilemeyen dijital varlık (NFT) teknolojisini de pazara sunuyor. Tonale’nin NFT sertifikası, müşterinin onayı ile aracın tüm verilerini kaydederek, uygun şekilde bakımının yapıldığını belgeleyerek sertifika oluşturuyor. NFT sertifikasının, ikinci el otomobil pazarında, kullanıcıların veya bayilerin güvenebileceği ek bir güvenlik kaynağı olması hedefleniyor.

Tonale ile Alfa Romeo’ya özel 160 HP’lik Hybrid VGT (Değişken Geometrili Turbo) motor sunuluyor. Motor gücünü 7 vitesli Alfa Romeo TCT çift kavramalı şanzıman üzerinden yola aktarırken 48 voltluk 15 kW, 55 Nm ‘P2’ elektromotor, içten yanmalı motor kapalıyken tekerlekleri hareket ettiriyor. Sistemin elektrikli sürüş işlevi, düşük hızlardaki sürüşlerde veya park-manevra anında elektrik modunda ilk hareket veya sürüşü mümkün kılıyor. Tanıtımla birlikte, yine 7 vitesli Alfa Romeo TCT ve 48 volt ‘P2’ elektromotorla 130 HP’lik hibrit versiyon da satışa sunuluyor.