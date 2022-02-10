Alfa Romeo’nun ilk kompakt SUV’u ‘Tonale’nin dünya gösterimi online bir toplantı ile gerçekleştirildi. Alfa Romeo, bağlanabilirlik ve elektrikliye geçiş çağına Tonale ile giriş yapıyor. İsmini, Alpler’in Stelvio Geçidi ile Tonale Geçidi’nden alan model, Alfa Romeo’nun ilk elektrikli ve ilk kompakt SUV’u olarak öne çıkıyor.
Tofaş’tan yapılan açıklamada “Alfa Romeo için dönüşümün simgesi olan ve gerçek bir elektrikli sürüş deneyimi sunmaya hazırlanan Tonale, Alfa Romeo tarafından geliştirilen hibrit ve dört tekerlekten çekişli şarj edilebilir (Plug-in Hybrid Q4) hibrit versiyon olmak üzere iki elektrik destekli model ve 2’inci seviye otonom sürüş özelliği ile dünya yollarıyla buluşmaya hazırlanıyor” denildi.
Model, 4,53 metre uzunluk, 1,84 metre genişlik ve 1,6 metre yüksekliğiyle Alfa Romeo’ya özgü tasarım anlayışını yansıtıyor.
Tasarımcıların ‘GT Line’ ismini verdiği, otomobilin arkasından başlayarak farlara kadar uzanan ve Giulia GT’nin formlarından esinlenen çizgi aracın yan kısmına karakter verirken 8C Competizione gibi modelleri çağrıştıran bir görünüm kazandırıyor. Aracın önünde, özgün üçgen ızgara ve merkezi olarak konumlandırılan Alfa Romeo arması bulunuyor.
Yeni Tam-LED Uyarlanabilir Matrix’li ‘3+3’ farlar, SZ Zagato veya Proteo konsept otomobillerini çağrıştırıyor. Üç modüllü farlar, otomobilin ön kısmında bir görünüm oluştururken, gündüz sürüş farları, sinyaller ve ‘karşılama ve uğurlama’ işlevleri ile aydınlatma koşullarını sunuyor. Üç modüllü far, hayatı kolaylaştıran ve sürüş güvenliğini destekleyen farklı teknolojileri de bünyesinde barındırıyor.
Uyarlanabilir Sürüş Farı kısa farları hıza ve özel sürüş koşullarına göre ayarlıyor, ikinci modül ‘Parlamayan Uzun Far’ işlevi ile diğer araç kullanıcılarının gözünde parlama yapmamak için önde ilerleyen ve/veya karşıdan gelen araçları otomatik olarak algılıyor ve üçüncü modül dönüş yönünü aydınlatarak viraj aydınlatması sunuyor. Kabin içinde ise alüminyumun sağlamlığı ve Alcantara ile deri koltuklar sunuluyor. Tonale’nin ‘Teleskopik’ gösterge paneli, Alfa Romeo stil matriksi ve 3 kollu spor direksiyon gibi detaylar, sürüş tutkunlarına dinamik bir iç mekan vaadediyor.
NFT DİJİTAL SERTİFİKALI
Alfa Romeo, Tonale ile değiştirilemeyen dijital varlık (NFT) teknolojisini de pazara sunuyor. Tonale’nin NFT sertifikası, müşterinin onayı ile aracın tüm verilerini kaydederek, uygun şekilde bakımının yapıldığını belgeleyerek sertifika oluşturuyor. NFT sertifikasının, ikinci el otomobil pazarında, kullanıcıların veya bayilerin güvenebileceği ek bir güvenlik kaynağı olması hedefleniyor.
Tonale ile Alfa Romeo’ya özel 160 HP’lik Hybrid VGT (Değişken Geometrili Turbo) motor sunuluyor. Motor gücünü 7 vitesli Alfa Romeo TCT çift kavramalı şanzıman üzerinden yola aktarırken 48 voltluk 15 kW, 55 Nm ‘P2’ elektromotor, içten yanmalı motor kapalıyken tekerlekleri hareket ettiriyor. Sistemin elektrikli sürüş işlevi, düşük hızlardaki sürüşlerde veya park-manevra anında elektrik modunda ilk hareket veya sürüşü mümkün kılıyor. Tanıtımla birlikte, yine 7 vitesli Alfa Romeo TCT ve 48 volt ‘P2’ elektromotorla 130 HP’lik hibrit versiyon da satışa sunuluyor.
Açıklamada “0-100 km/s hızlanmasını 6,2 saniyede tamamlayan 275 hp Plug-in Hybrid Q4 çekiş ile yüksek performans seviyesi sunarken, tamamen elektrik modunda şehir içinde 80 km’ye varan menzile ulaşıyor. Plug-in Hybrid güç-aktarma sisteminde standart olan Q4 çekiş, sürüş güvenliği ve keyfi sağlıyor. Ürün gamını 130 HP güç ve 320 Nm torka sahip 6 vitesli Alfa Romeo TCT çift kavramalı otomatik şanzıman ve önden çekiş sistemiyle eşleşmiş yeni 1,6 litre turbo dizel motor tamamlıyor” denildi.
Tonale’nin hibrit versiyonundaki bataryalar için 8 yıl veya 150 bin km garanti süresi de sunuluyor.
– Sezgisel HMI arayüz
Alfa Romeo Tonale, toplam 22,5 inçlik 2 ekrandan oluşan sezgisel bir kullanım sunan İnsan Makine Arayüzü’nden (HMI) oluşan yeni bir bilgi-eğlence sistemi sunuyor. Kişiselleştirilebilen Android işletim sistemi ve 4G bağlantılı kablosuz havadan (OTA) güncellemelerle yeni bilgi-eğlence sistemi her zaman güncel içerik, işlev ve hizmetler sunuyor. Gösterge panelinin ortasında tamamen dijital 12,3 inç TFT ekran bulunuyor. Gösterge ayrıca, Gelişmiş (Evolved), Rahatlatıcı (Relaxed) ve markanın ikonik renklerine sahip Gelenekçi (Heritage) olmak üzere üç seçenek halinde yeniden yapılandırılabiliyor.
Tonale sürüş güvenliği sunmak üzere, hızlanma, fren ve şerit takibini otomatik yöneten 2’inci seviye otonom sürüş için yeni Alfa Romeo Gelişmiş Sürüş Destek Sistemleri (ADAS) ile donatıldı.
Alfa Romeo Tonale’de, günlük sürüş ihtiyaçlarına uygun, sürüşü kolaylaştıran aktif ve pasif güvenlik özellikleri birlikte yer alıyor.
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