Togg’un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü’nün açılış töreni bugün yapılıyor. Törende ilk Togg banttan indi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seri üretim bandından inen Anadolu olarak isimlendirilen kırmızı renkteki C SUV ile tören alanına geldi.

Bugün ayrıca sıradaki modelleri için de açıklamalar geldi.

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş da yaptığı sunumda C-SUV’dan sonra 2025’in ilk yarısında C-SEDAN, 2026’da C-X COUPE modellerin üretileceğini açıkladı. Karakaş, Hatchback modelden vazgeçtiklerini ve bunun yerini C-X COUPE’ın aldığını duyurdu. Modelin tasarımı ilk defa gösterildi.

Togg’un twitter hesabından paylaşılan mesajda ise şu ifadeler yer aldı:

“İlk akıllı cihazımız C-SUV’u banttan indirirken, sizi çalışmaları planlarımız doğrultusunda devam eden C-Sedan ve C-X Coupé ile tanıştıralım istedik” denildi.