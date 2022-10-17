İngiltere’de bir çift tarafından tadilat sırasında mutfaklarının zemininin altında keşfedilen ve 260’tan fazla altından oluşan bir hazine, açık artırmada 754.000 sterline (yaklaşık 842 bin dolar) satıldı.
İngiltere’de bir çift tarafından tadilat sırasında mutfaklarının zemininin altında keşfedilen ve 260’tan fazla altından oluşan bir hazine, açık artırmada 754.000 sterline (yaklaşık 842 bin dolar) satıldı.
Sürdürülebilirlikten geleceğin sektörlerine, global piyasalardan yeni nesil teknolojilere kadar birçok farklı alana yatırım imkânı sunan Yapı Kredi Portföy 20 yaşında!Daha fazla oku
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İki gün önce Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla İzmir, Adana, Sakarya ve Kocaeli'de devasa...Daha fazla oku
İngiltere'de bir çift tarafından tadilat sırasında mutfaklarının zemininin altında keşfedilen ve 260'tan fazla altından oluşan bir hazine, açık artırmada 754.000...
Uluslararası Para Fonu (IMF) Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, Almanya'daki enerji krizinin yakın zamanda ortadan kalkmayacağını belirterek, "Bu kış zor...
Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, enerji ve enflasyon krizinde ülkedeki hastanelerin iflas etme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu söyledi. Almanya Sağlık...
Japonya'da mevcut mali yılın nisan-eylül döneminde şirket iflasları sayısı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,9 arttı. Kredi araştırma kuruluşu...
© 2016-2020 Ekonomist Dergisi. Bütün hakları gizlidir.
Bir cevap yazın