Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Antalya genelindeki otellerde doluluk oranlarının yüksek seviyelere ulaştığını söyledi.

Atmaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasının turizm sezonunu daha da canlandırdığını belirtti.

Bayramın son günü olmasına rağmen yoğunluğun sürdüğünü vurgulayan Atmaca, “Bayram tatili nedeniyle yoğun bir talep aldık. Büyük bir hareketlilik var. Zaten ‘yüksek’ tabir ettiğimiz sezondaydık. Antalya genelinde otellerdeki doluluklar devam ediyor. Antalya’nın tamamı dolu diyebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Avrupa pazarının da iyi gittiğini söyleyen Atmaca, özellikle İngiltere ve Rusya pazarında artış yaşandığını dile getirdi.

Bayramdan sonra da Rusya pazarındaki artışın devam etmesini beklediklerini belirten Atmaca, şunları kaydetti:

“Özellikle Rusya’dan uçak sayılarının çok olması nedeniyle sezon uzayacak. Rus pazarı açısından sezonun ekim-kasıma kadar iyi geçeceğini düşünüyorum. Almanlar, Rusları geçerek ilk sıraya yükseldi. Orta Doğu pazarında ciddi bir artış var. İki yıldır seyahat yasağı nedeniyle yolculuk edemeyen İngilizler, Antalya’ya yoğun ilgi gösterdi.”