İngiltere Başbakanı Boris Johnson (55) koronavirüs testinin pozitif çıkmasının 10. gününde hastaneye kaldırıldı. Boris Johnson’un yüksek ateş dahil, koronavirüs semptomlarını göstermeye devam ettiği, hastaneye kaldırılmasının tedbir amaçlı olduğu açıklandı.

Başbakanlık sözcüsü, doktorunun tavsiyesi üzerinde Johnson’ın test için hastaneye kaldırıldığını aktardı.

TEST SONUCU POZİTİF ÇIKMIŞTI

Ateş ve öksürük gibi belirtiler gösteren Johnson’ın 27 Mart’ta yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

O tarihten beri kendini izole eden Başbakan Johnson, 3 Nisan’da yayınladığı videoda, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Kendimi daha iyi hissediyorum ve 5 günlük tecride rağmen ne yazık ki hala bir semptomum var, küçük bir semptom. Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor.” Johnson’ın bu videosuyla 2 Nisan akşamı sağlık çalışanlarını alkışlaması sırasında çekilen görüntüsünde, hastalığın üzerinde yol açtığı etki dikkati çekmişti.