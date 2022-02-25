İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’nın tamamını almayı planladığını, ancak ana hedeflerine ulaşamadığını söyledi.

Wallace Cuma günü Sky News’e verdiği demeçte, “Rusların Ukrayna’nın tamamını işgal etme niyetinde olduğu kesinlikle bizim görüşümüz. Bu sabah itibariyle değerlendirmemiz, Rusya’nın ana hedeflerinden hiçbirini almadığı yönünde. Aslında umutlu takviminin gerisinde kaldı. 450’den fazla personel kaybettiler. Rus ordusu ilk gün ana hedefini yerine getiremedi” dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, resmi Twitter hesabında Rus işgalini “barbarca” olarak nitelendirdi.

Truss, “Putin’in Ukrayna’ya saldırısı barbarca, haksız ve insan hayatına karşı duygusuz bir kayıtsızlık gösteriyor. Putin’den hesap sormaya ve desteğimizde sebat etmeye devam edeceğiz” diyen Truss, Birleşik Krallık’ın Ukrayna ile dayanışmasını yineledi.