İngiltere MB'den 50 baz puan faiz indirimi bekleniyor - Ekonomist

İngiltere MB’den 50 baz puan faiz indirimi bekleniyor
Goldman, İngiltere Merkez Bankası’ndan 50 baz puan faiz indirimi bekliyor.
Goldman Sachs, koronavirüs nedeniyle ülke ekonomisinin gelecek aylarda resesyonun eşiğine geleceğini, bu nedenle İngiltere Merkez Bankası’nın bu ayki toplantısında 50 baz puan faiz indirimi beklediğini açıkladı.
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Goldman ekonomistleri 4 Mart tarihli bir notta “İngiltere Merkez Bankası’nın bu zayıflığa yanıt vermek için yeterli politika alanı var” değerlendirmesini yaptı.
Bu hafta Fed’in 50 baz puanlık sürpriz faiz indiriminin ardından diğer Merkez Bankalarının da benzer adımlar atması bekleniyor.
Bankanın bir sonraki toplantısı 26 Mart’ta gerçekleşecek. Para piyasaları İngiltere’den bu ay 25 baz puanlık indirim fiyatlıyor.
Ülke Merkez Bankası’nın gelecek Başkanı Andrew Bailey ise dünkü açıklamasında faiz indirim kararı vermeden önce koronavirüs konusunun netlik kazanmasını beklemek gerektiğini söylemişti.
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