Koronavirüs tüm dünyayı küresel ekonomide de etkisi altına alırken, İngiltere’de yapılan bir anket ülkedeki 6 şirketten 5’inin ekonomik kaygısı olduğunu gösterdi.

Ülkenin en büyük bölgesel iş gruplarından biri olan Ticaret Odaları tarafından gerçekleştirilen ankete katılan firmaların yüzde 55’inin üç aylık bir ekonomik kilitlenme ile ‘başa çıkabileceklerine’ inandığı ortaya koyuldu.

Öte yandan corona virüs etkisinin 6 ay daha sürmesi halinde ‘Başa çıkabileceklerini’ inananların oranı ankette yüzde 16 olarak belirtildi. Ekonomik kitlenmenin 12 ay süremesi halinde ise, şirketlerin hayatta kalma oranının yüzde 10’un altına düştüğü görüldü.

Küresel salgın gölgesinde ayakta kalmaya çalışan birçok firma bankaların acil destek kredilerinin hızlı işlemediğinden ve birçok engel çıkarıldığından şikayet ediyor.

Şirketlerin kapalı kalmaya devam etmesi halinde de hükümetin üzerindeki baskının da artacağını gösteriyor.

SİPARİŞLER AZALINCA ŞİRKETLER İŞ GÜCÜNÜ AZALTMAYA GİTTİ

Araştırma şirketlerin yüzde 37’sinin destek programlarını kullanırken bile çalışma saatlerini düşürdüğü, maaş indirimlerine gittiği, sözleşmeli işçilerin sayısını azalttığı ve iş gücü maliyetlerini düşürmek için ciddi önlemler aldığını gösterdi.

Firmaların yüzde 72’si siparişlerin azaldığını, yüzde 56’sı da iş bağlantı sözleşmelerin iptal edildiğini söyledi.