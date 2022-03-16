Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Instagram’ın NFT özelliği için çalıştığını doğruladı. Zuckerberg, NFT’leri doğrudan Instagram’da oluşturma olasılığını da ima ederek, “Bugün NFT planlarımızın tam olarak ne olduğunu açıklamaya hazır değilim; ancak önümüzdeki birkaç ay içinde, NFT‘lerinizden bazılarını getirme olanağı olacak, umarım zamanla o ortamda bir şeyler yaratabiliriz.” dedi.
Meta CEO’su, üzerinde çalışılması gereken bir sürü teknik durum olduğunu ve sorunsuz bir hizmet sağlamak istediklerini de belirtti.
Instagram’ın üst düzey yöneticisi Adam Mosseri’nin şirketin teknolojiyi “aktif olarak araştırdığını” söylemesiyle daha önce NFT’lere ilgi göstermişti.
Zuckerberg, NFT’lerin bir gün şirketin metaverse’inde rol oynayabileceğini de düşünüyor. “Metaverse’de avatarınızın giydiği giysiyi NFT olarak damgalamak ve onu farklı yerlere üzerinizde götürmek mümkün olacak” diyor ve ekliyor: “Ancak, gerçekten sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için üzerinde çalışılması gereken bir sürü teknik detay var.”
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