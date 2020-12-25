Instagram Kurucu Ortağı Mike Krieger, girişimci ruha sahip insanların bulundukları ortama katkı sunması gerektiğini belirterek, “Nerede olursanız olun üstlenebileceğiniz roller vardır. Girişimcilik yolculuğunun diğer tarafından çıktıktan sonra akıl hocalığı ve konuşmalar yapmak ve dahası, Türkiye’de ya da her neredeyseniz oradaki ekosistemi güçlendirmek için yeni yollar bulun” dedi.

Krieger, Türkiye İhracatçılar Meclisince (TİM) Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonunda düzenlenen 8. Türkiye İnovasyon Haftası’nda Instagram’ın kuruluş hikayesini anlatarak, girişimcilik ve inovasyon konularına değindi.

Brezilya Sao Paulo’da doğduğunu anlatan Krieger, çocukken arabalar gibi birçok şeyin nasıl çalıştığını merak ettiğini söyledi.

Dört yaşındayken babasının eve ilk bilgisayarlarını getirdiğini belirten Krieger, “Ben de onu kurcalama imkanı buldum. Çok fazla teknoloji eğitimi imkanı olan bir yerde olmamama rağmen, elimden geldiği kadar nesnelerin nasıl işlediğini görme imkanına sahiptim. İnternetin ilk dönemlerinde bile tarayıcımda üzerine tıklayabileceğin ‘kaynağı görüntüle’ yazan bir tuş vardı ve bu perdenin arkasına göz atmanı, her şeyin nasıl yapıldığını görmeni sağlıyordu. Böylece, web sitelerine kaynak kodu oluşturup, kendi web sitelerimi yapmaya ve kendimi eğitmeye çalışarak saatler harcadım.” dedi.

18 yaşında California Stanford’a kabul edilerek iyi bir şans yakaladığını aktaran Krieger üniversite için ABD’ye, 18’inde ne olması gerektiğini seçmek zorunda kalmamak için gittiğini söyledi.

Krieger şöyle konuştu:

“Brezilya’da, 18 yaşında hangi bölümü seçeceğini ya da diplomayı alacağını bildirmek zorundasın. Ne olmak, ne okumak istediğini bilmek zorundasın. Ben hiç bilmiyordum. Belki bir yazar olmak istiyordum ama emin değildim. Birleşik Devletler’e gelmek bana, gerçek tutkularımın ne olduğunu keşfetme ve eğitimime daha sonra yön verme fırsatı vermişti. Ve çok geçmeden hayatımı değiştiren bir deneyim yaşadım. Ödülü, ünlü bir Stanford mezunuyla yemek yemek olan, öğrencilerin katılabildiği bir çekiliş vardı. Ben kazanmıştım, bu bir ilkti.

Birkaç öğrenci ile birlikte Jerry Yang ile akşam yemeği fırsatını kazandım. Jerry Yang, bir girişimciydi ve Yahoo’nun kurucu ortağıydı. Onunla yemek yerken bol bol hikayelerini anlattı. Ve ben bu yemekten iki büyük fikirle ayrıldım: İlki, girişimcilerin başka bir gezegenden gelip, şirketler kurup giden uzaylılar olmadığıydı. Onlar da sizin ve benim gibi insandı. Jerry’nin durumunda onlar da benim gibi göçmendi. Ve onlar sadece bir fikre sahip olan, bir şeyi gerçekleştirmek isteyen ve sıfırdan bir şey inşa etmek isteyen insanlardı. Son bahsettiğim içimde bir ateş yanmasını sağladı. Zaten teknolojiye eskiden beri olan ilgim ile bir şeyler üretmek, girişimci olmak istedim. Sonunda sıra bölümümü seçmeye geldiğinde, sembolik sistemler denilen bölümü seçtim.”

“Her girişimcilik yolculuğu doğru ortağı bulmakla başlar” *

Krieger, makinelerin ve bilgisayarların nasıl çalıştığının eğitimini aldığını, insan bilgisayar etkileşimi konusunda uzmanlaştığını söyledi.

Kendisine, Stanford’dan sonra ilk önce 40 kişilik, sonra 10 kişilik bir startup şirketinde çalışma hedefi koyduğunu aktaran Krieger, bu noktada kendi şirketini kurmaya hazır olacağına inandığını söyledi.

Her iki hayalini de gerçekleştirdiğini belirten Krieger, o tarihlerde iPhone uygulamaları yapmaya başladığını söyledi.

Krieger şunlara dikkati çekti:

“İnsanların ilk buluşmada konuşacak konu bulmasına yardım eden uygulama, San Francisco’da açılmış suç verilerinin gösterilmesi gibi bu projelerin hepsi bana nasıl kod yazacağımı, bir şeyleri nasıl oluşturacağımı öğretiyordu. Ayrıca bana, Kevin’la (Instagram Kurucu Ortağı Kevin Systrom) aslında Mayfield Fellows Program sırasında ayaküstü tanıştığım, daha sonra kafede arkadaş olduğumdan kafede bulunma nedenlerimden birini daha yaratıyordu. O Burbn adında bir proje üzerinde çalışıyordu. Ve burada, hayatımda Instagram’a kadar giden bir dönüm noktası yaşadım.

Bana göre her girişimcilik yolculuğu, ki Instagram gerçekten etkileyici bir yolculuktu, doğru ortağı bulmakla başlar. Kevin ile kafede tekrar karşılaştık, çok çabuk arkadaş olduk. Ve kısa süre sonra da birleşip bir startup şirketi üzerinde çalışmaya karar verdik. 11 sene sonra hala çok yakın arkadaşız ve aslında hala birlikte projeler üzerinde çalışıyoruz. Birleşen kurucu ortakların hepsi bu şekilde çalışmazlar. Sanırım bunun nedenleri üzerine konuşmalıyım. İkimiz de birbirimize tamamen güveniriz.”

“Büyütmek için çok zorluk çektik” *

Krieger, Kevin Systrom ile her zaman birbirlerinin arkasını kolladıklarını ifade ederek, birbirini tamamlayan yeteneklere sahip olduklarını söyledi.

“Kevin Üst Yönetici (CEO) olarak ben ise Teknoloji Üst Yöneticisi (CTO) olarak başladım. Ve bu görevlerimizi yolculuğumuz boyunca sürdürdük.” diyen Krieger, Instagram’ın hikayesinin San Francisco’daki İskele 38’de Dock Patch Labs adı verilen bir iş kuluçka merkezinde başladığını kaydetti.

Krieger, 2009’da Burbn adında bir uygulama üzerinde çalıştıklarını ifade ederek, bu uygulamayı çok daha ileri boyutlara taşıyarak Instagram’ı geliştirdiklerini kaydetti.

Krieger, “2009’u hatırlarsanız, insanlar konum fikri ile çok ilgiliydiler. Check-in yapmak. Foursquare, Guala, ve büyümeye başlamış olan diğer startup şirketleri. Biz de bu alanla ilgileniyorduk ama bir farkla, Aynı zamanda fotoğraf ve videolar da ekleyebilir miydik? Yani, sadece ‘ben buradayım’ demek yerine orada olmanın nasıl bir şey olduğunu gösterebilirdin. Bu birkaç yüz insanın kullanmasını sağladığımız bir üründü. Ve bu insanlar ürünü gerçekten beğendiler. Ama biz bunu büyütmek için çok zorluk çektik. Ve durmadan ‘Neden daha fazla insan bunu kullanmıyor?’ diye merak edip durduk.” yorumunu yaptı.

“Ne demek istediğinizi düşünmeye başladığınız anda yüklemeyi başlatıyorduk” *

Krieger, İnsanların Burbn’da fotoğraf kısmını gerçekten beğendiklerini fark ettiklerini ifade ederek, projeyi geliştirirken fotoğraf paylaşımı odaklı bir yol izlediklerini anlattı.

Akıllı telefon kameralarının iyi olmadığı dönemde bu yolculuğa çıktıklarını belirten Krieger, “İnsanlar dünyada güzel bir şey deneyimleyip fotoğrafını çekiyor. Çektikleri fotoğrafa bakıp, ‘Bu, orada bana hissettirdiği gibi görünmüyor’ diyorlardı. Bu yüzden, anın duygusunun çektiğiniz fotoğrafın görüntüsüne uyması için filtreler ekledik. Ayrıca karşıya yüklemek o zamanlar çok yavaştı. Cep telefonu ağları daha yeni geliştiriliyordu. Ve o zamanki çoğu uygulama, fotoğraf yükleme konusunda bu farklı mobil hizmetlere çeşitli akıllıca optimizasyonlar yapmamışlardı. Bu nedenle fotoğrafları nasıl sıkıştıracağımızı bulmak için çok zaman harcadık. Ve bazı akıllıca oyunlar yaptık. Örneğin, fotoğrafı çekip, filtre uygulayıp ve sonra yazı ekliyorsunuz. Diğer siteler, fotoğrafın karşıya yüklenmesini başlatmak için yazıyı eklemenizi bekliyorlardı. Ama biz siz yazıyı girmeye ve ne demek istediğinizi düşünmeye başladığınız anda yüklemeyi başlatıyorduk. Böylece bu adımı bitirmiş oluyordunuz ve biz arka planda bütün işi yapıyor oluyorduk.” bilgilerini verdi.

“10 yıldan az bir sürede 1 milyar aktif kullanıcılı bir ürün haline getirdik” *

Krieger, az sayıda probleme dikkatlice odaklanan iki kişi olarak Instagram’ı kurduklarını ifade ederek, “Çok geçmeden birkaç mühendis ve çalışan daha aldık. Ama Instagram yolculuğunun büyük çoğunluğu sorunlara iyice odaklanarak yola çıkan küçük bir ekibin hikayesiydi. 2010’da ilk versiyonunu piyasaya sürdüğümüz bu ürünü 10 yıldan az bir sürede 1 milyar aktif kullanıcılı bir ürün haline getirdik.” dedi.

Instagram’ın inovasyon kültürünü kalıcı bir şekilde kurum kültürüyle bağdaştırdığını belirten Krieger, uygulama içi pek çok yeniliğin bu kültür sayesinde ortaya çıktığını söyledi.

“Kovid şirketleri yeniden düşünmeye itti” *

Krieger, Kovid-19 salgınının birçok şirketi çalışma şekilleri konusunda yeniden düşünmeye zorladığını ifade ederek, daha fazla değişimin geleceğini düşündüğünün altını çizdi.

Krieger, Türkiye’de girişimcilik kültürünü geliştirme fikrine sıcak baktığın daı ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

“Birkaç cümleyle, nerede olursanız olun üstlenebileceğiniz roller vardır. Bizim için bu, ürünümüzü yaratırken uzun saatler çalışabilmemiz için bize ortam sağlayan kafe sahibinden ilk başlarda bize güvenen yatırımcılara kadar herkesti. Yani, bu yatırım yapmak, girişimci ya da bir şirkette yaratıcı olmak, müşteri olmak ve ilk müşteriyi gerçekten cezbettiklerini kanıtlamadan önce yeni bir girişimde bahis oynamaktır. Akıl hocalığı yapmak, geri bildirim vermektir, ki ben yapmayı çok severim. Girişimcilik yolculuğunun diğer tarafından çıktıktan sonra akıl hocalığı ve konuşmalar yapmak ve dahası, Türkiye’de ya da her neredeyseniz oradaki ekosistemi güçlendirmek için yeni yollar bulun.”