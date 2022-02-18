Türkiye geneli konut satışları yeni yıla yüzde 25,1’lik artışla başlarken, sektör temsilcileri talebin devam ettiğini ve yeterli arzın olması durumunda satışlardaki artışın sürebileceğini bildirdi.

AA muhabirinin TÜİK istatistiklerinden derlediği bilgilere göre Türkiye genelinde konut satışları ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,1 artarak 88 bin 306 oldu. İstanbul 15 bin 110 adetle başı çerken, onu 8 bin 255 ile Ankara takip etti.

EN DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ İPOTEKLİ SATIŞLARDA

Ocak rakamlarında en dikkat çekici artış ipotekli satışlarda yaşandı. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları yüzde 69,4 artarak 18 bin 183 oldu. Toplam içerisinde kredili satışların payı yüzde 20,6 olarak gerçekleşti.

Sektör temsilcileri yılın ilk ayına ilişkin rakamları AA muhabirine değerlendirdi.

“Doğru lokasyonda bulduğunuz gayrimenkulü alın”

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, geçen ay banka kredili satışların yüzde 70 artışla 18 bin adedi geçtiğini belirterek, “Aslında konut kredi faiz oranları psikolojik sınır olan yüzde 1’in altında değil. Ancak insanlar özellikle dünyada artan maliyetler sebebiyle ‘şimdi almanın fırsat olduğunun’ farkında.” dedi. Doğru lokasyonda bulabilenlere gayrimenkul almasını, gayrimenkulü olanlara da satış yapmamasını tavsiye eden Timur, inşaat maliyetlerindeki artışlara değindi.

Timur, özellikle son çeyrekteki maliyet artışlarının fiyatlara yansımadan yapılan alımların fırsat olacağını bildirdi.

“Yeni konut arzı azaldı ama satışlar artıyor”

Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal ise konut satışlarında yeni yıla geçen senenin aksine artışla başlandığını belirterek, ocakta satışların 90 bin adede yaklaştığını söyledi.

Akbal, “Yeni konut arzının ülke genelinde azaldığı bir dönemde satışların ivmelenmesi gayrimenkulün güvenli liman olduğu gerçeğini bir kez daha tescilliyor. Hem de artan maliyet baskısına rağmen böyle bir tablo, ülkedeki talebin ne denli ihtiyaç kaynaklı olduğunu da ortaya koyuyor.” diye konuştu.

“Kamu bankalarındaki faiz oranları ipotekli satışları artırdı”

Kerem Nükte Gayrimenkul Ankara Sorumlusu Muhammed Dinç de özellikle kamu bankalarındaki faiz oranlarının geçen yılın aynı ayına göre daha düşük olmasının ipotekli satışlarda artış getirdiğini söyledi.

Ocakta satışların geçen yılın son çeyrek ortalamasına göre aşağıda kaldığını dile getiren Dinç, “Üretim miktarının talebi karşılayacak seviyede olmaması ve maliyetlerin yüksekliği konut fiyatlarının yukarı yönlü hareket edeceğine işaret ediyor. Fiyatların artışa işaret ettiği piyasada satışların da hızlanacağını düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

“Hareketlilik hem sıfır hem de ikinci el konutta sürecek”

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık da yıla artışla başlanılmasının tüm sektör gibi kendilerini de sevindirdiğini söyledi.

Kredi faizlerinin yüzde 1’in altına düşmesi gerektiğine değinen Çulhalık, KDV indiriminin de satışları ivmelendireceğini bildirdi.

Wen Gayrimenkul Baş Danışmanı Ali Çiçek de geçen yıl ocaktaki salgın tedbirleri sonrası bu yıl hayatın normale dönmesinin satışları artırdığını söyledi.

Çiçek, “Vatandaşlarımızın, fiyatların daha da artacağı düşüncesiyle alıma geçtiğini görüyoruz. Bu yıl ihtiyaçların ertelenmeyeceğini ve hem sıfır hem de ikinci el konutta hareketlenmenin süreceğini söyleyebiliriz.” diye konuştu.