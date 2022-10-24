Binance Smart Chain’e düzenlenen siber saldırıda 100 milyon dolarlık kripto para çalındığı haberleri bir süre önce gündeme gelmişti. Binance’in yerel blockchain ağında işlemler geçici süre askıya alınmış ve CEO Changpeng Zhao yatırımcıların parasının güvende olduğunu açıklamıştı. Yeni gelişmeler var…

Binance CEO’su Changpeng Zhao’ya göre kripto para platformuna yönelik saldırının ardındaki hacker ve hackerler için çember daralıyor. Zhao, BNB Zincirinin hedeflenen fonların yaklaşık %80 ila %90′ının bilgisayar korsanı tarafından alınmasını engellediğini de söyledi.

CEO Changpeng Zhao Pazartesi günü CNBC’ye verdiği demeçte, kripto para borsası Binance’in BNB blok zincirine 570 milyon dolarlık bir saldırı düzenleyen bir bilgisayar korsanının kimliğini bulmaya yaklaşıldığını söyledi.

Zhao, Binance’in hacker’ın kim olabileceğine dair bazı ipuçlarından sonra saldırının arkasındaki kişi veya kişiler için çemberi “daralttığını” aktardı.

Zhao, “Hala kovalıyoruz… Dünya çapındaki kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışıyoruz. Aslında kolluk kuvvetleri bize kim olabileceğini düşündükleri konusunda bazı ipuçları verdi” diye konuştu.

“CZ” olarak anılan Zhao, “Blockchain yaklaşık %80 ila %90′ını dondurabildi, bu nedenle gerçek kaybı çok daha küçüktü” diyor.

Binance’in BNB Zinciri o süreçte “fonların büyük çoğunluğu kontrol altında” demişti. BNB Chain, yaklaşık 100 milyon doların kurtarılamaz durumda olduğunu eklemişti.