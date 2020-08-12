Yurtdışında fabrika ve santral kurulumu yapan Partner Teknik, Irak’ta 25 yıllığına iki çimento fabrikasının rehabilite ve işletme ihalesini aldı. 70 milyon dolar yatırım yapılacak iki fabrikadan 25 yılda 700 milyon dolarlık gelir bekleniyor.

Irak, Libya, Suudi Arabistan gibi ülkelerde fabrika kurulumu ve işletmesi yapan Türk sermayeli Partner Teknik, 2019’da 25 milyon dolar ciroya ulaştı. Yeni bir yatırıma imza atan şirket, Irak’ın Felluce ve Musul kentlerindeki iki çimento fabrikasının rehabilitesi ve 25 yıllığına işletilmesi ihalesini aldı.

Partner Teknik Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öktem, iki fabrikanın rehabilitasyonuna toplamda yaklaşık 70 milyon dolar harcayıp 25 yıl içinde toplamda 700 milyon dolarlık gelir beklediklerini söylüyor.

Şirket, iki fabrikanın işletmesi sırasında Türkiye’den de bölgeye çalışmak üzere işgücü götürme planları yapıyor. Öktem, Türkiye’den 100 civarında kişiyi Irak’a çalışmaya götürüp birçok insanın işsiz kaldığı böyle bir dönemde Türk insanının istihdamına katkı sağlayacaklarını vurguluyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.