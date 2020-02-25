 İran'dan gelen uçak koronavirüs şüphesiyle Ankara'ya indi - Ekonomist

İran’dan gelen uçak koronavirüs şüphesiyle Ankara’ya indi

Şubat 25, 2020 0 Yorum 194 Okunma
İran’dan gelen uçak koronavirüs şüphesiyle Ankara’ya indi

Tahran-İstanbul seferini yapan uçak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı. Uçaktaki 17 yolcu şüpheli olarak değerlendiriliyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TK 8VÇ sefer sayılı 132 yolcusu bulunan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı’na saat 10.29’da indi.

Tahran-İstanbul seferini yapan uçaktaki yolcuların Sağlık Bakanlığının da koordinasyonunda Ankara Sağlık Müdürlüğü ve Bakanlık yetkilileri nezaretinde ön muayeneleri yapıldı.

17 YOLCUDA YÜKSEK ATEŞ TESPİT EDİLDİ

İran’dan gelen ve ateşi sınır üstünde olan toplam 17 kişi şüpheli olarak değerlendiriliyor. Saat 12.30 itibarıyla Sağlık Bakanlığı ekipleri, ikinci bir kontrol için uçağa giriş yaparken tarama sürüyor.



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