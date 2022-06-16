Capital ve Ekonomist dergileri öncülüğünde düzenlenen CEO Club buluşmaları pandeminin ardından ilk kez fiziksel olarak gerçekleşti. Toplantıda lider şirketlerin CEO’ları dijitalleşme deneyimlerini ve yeni dönem hedeflerini anlattı.

Capital ve Ekonomist dergilerinin geleneksel hale gelen ‘CEO Club’ buluşmaları pandeminin ardından ilk kez fiziksel olarak gerçekleştirildi. Kofana Digital’in sponsorluğunda yapılan etkinlik 16 Haziran’da Conrad Bosphorus Otel’de yapıldı. Açılış konuşmalarını Capital ve Ekonomist Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük ve Salesforce MMA Bölge Başkanı Sinan Erkiner’in yaptığı ilk toplantıda TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın konuşmasının ardından iki oturum gerçekleşti. İlk oturumda, Türk iş dünyasında büyük müşteri verisini yöneterek değer yaratan lider şirketlerin CEO’ları deneyimlerini, uygulamalarını paylaştı. İkinci oturumda ise dijital çağda liderlik ve dijitalleşmenin farklı iş kollarında, farklı ülkelerde büyümedeki etkisi canlı örneklerle ele alındı.

“TÜRKİYE KURAL KOYUCU OLMALI”

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ‘İkiz dönüşüm iş dünyasını nasıl değiştirecek?’ başlıklı konuşmasında AB’nin ticaret ve tedarik zincirlerinin yeniden yapılanmasından temiz enerji geçişi, dijital dönüşüm ve siber güvenlik konularına kadar her temel alanda, benzer değer ve ilkelere sahip ortaklarıyla, yeni bir dönemi birlikte tasarlamayı hedeflediğini söyledi.

Türkiye’nin bu süreçte sistem belirleyici olması gerektiğine dikkat çeken Turan, “AB’de ikiz dönüşümle ilgili oluşturulan kural ve standartlar, ticaret anlaşmaları ve ekonomik ortaklıklar aracılığıyla AB dışı ekonomik ortaklarla ilişkilerimizi de etkileyecek. Türkiye’nin bu sistemin belirleyici, kural koyucu ortakları arasında yer alması iş dünyasının rekabetçiliği ve toplumsal kalkınma dinamikleri açısından da belirleyici olacak” dedi.

AB-Türkiye entegrasyon ilişkisinin yeniden canlandırılması gerektiğini belirten Turan sözlerine şu şekilde devam etti:

“AB-Türkiye İklim Diyaloğu gibi sürmekte olan iş birliği mekanizmalarının etkili bir şekilde işletilmesi ve Gümrük Birliği’nin yeşil ve dijital dönüşümü içerecek şekilde güncellenmesi önem taşıyor. Türkiye’nin AB ile entegrasyon sürecinin devamlılığı ve Gümrük Birliği güncellemesi, bizim de üyesi olduğumuz BusinessEurope’un yani Avrupa iş dünyasının da ortak çağrısı.”

MÜŞTERİ DENEYİMİ ÖNE ÇIKIYOR

Moderatörlüğünü Kofana Digital CEO’su Burak Kurucu’nun yaptığı “Değer yaratan veri ve müşteri yönetimi” başlıklı oturumda Stellantis Türkiye CCO’su Ayça Furth, Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, Carrefoursa Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu deneyimlerini paylaştı.

Grubun pandemiden müşteri odaklılık gibi bir değer açıklayarak çıktığını söyleyen Stellantis Türkiye CCO’su Ayça Furth, artık kendilerini bir otomobil değil teknoloji şirketi olarak tanımladıklarını belirtti. Otomotivde elektrifikasyon, karbon salınımı, sürdürülebilirlik, sirküler ekonomi gibi konuların ön planda olduğunu vurgulayan Furth, “Çevik sistemler kurmak, dijitalleşmek en önemli başlıklar arasında yer alıyor” dedi.

Kişiselleştirilmiş ve entegre teknolojileri ana odak olarak aldıklarını söyleyen Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ise şu şekilde devam etti:

“Vodafone Yanımda’nın aylık aktif 15 milyon kullanıcısı var. Hedefimiz, bu uygulama üzerinden müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamak. 25 milyondan fazla müşterimizi 500’den fazla segmentle değerlendiriyoruz. Yapay zekayı finansal modellerimizde de çok sık kullanıyoruz. 5G teknolojisi bizim için çok önemli. Kişiselleştirme, kanal sayılarını artırma ve yeni teknolojileri müşterilerimize ulaştırma, yeni dönem ajandamızda öne çıkan başlıklar olarak sıralanıyor.”

Müşterilerin artık hem dijital hem de fiziksel kanalları dolaştığını belirten Carrefoursa Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, “Müşteri farklı kanalları kullanıyor. Biz buna fijital diyoruz yani fiziksel ve dijitalin birleşimi. Bizim için önemli olan müşteriyi Carrefour evreninde tutmak. Bu nedenle müşteri datasına ihtiyaç var. Öyle büyük dataların üstünde oturuyoruz ki bunu analiz edecek sistemlere yatırım yapıyoruz” dedi. Taze gıdaya yönelik bir e-ticaret platformu geliştirme hedefleri olduğunu belirten Kartallıoğlu, diğer taraftan dijitalleşme haritasında sadeleşmeye gideceklerini vurguladı.

DİJİTALLEŞME YATIRIMLARI DEVAM EDECEK

Moderatörlüğünü Capital ve Ekonomist Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük’ün yaptığı “Dijital çağda liderlik ve büyümeyi yönetmek” oturumunda ise Esas Holding CEO’su Çağatay Özdoğru, Polisan Holding CEO’su Mehmet Hacıkamiloğlu, Akfen Holding CEO’su Selim Akın dijitalleşme stratejilerini ve hedeflerini anlattı.

2020 yılından bu yana yatırımlarını teknoloji odaklı şirketlere yönelttiklerini söyleyen Esas Holding CEO’su Çağatay Özdoğru, “Getir, Insider gibi şirketlere son iki yıldır yatırımlar yaptık. Son 2-3 aydır devam eden global krizden onlar da etkileniyor ama bu geçici dolayısıyla yatırıma devam edeceğiz” dedi. Esas’ın tabanında girişimcilik ve inovasyon olduğunu söyleyen Özdoğru, “Bu şirketleri bulmaya ve onlara finansman sağlamaya devam edeceğiz. Kriz dönemlerinde en önemli şey şudur, serbest akışın yönetilmesi. Biz buna konsantre olduk. Dijitalleşmede eksiklikleri yapmaya çalıştık. Datayı veriye çevirip anlamlandırmak çok önemli. Biz AVM yatırımlarımızda perakendecilerle bunu yapmaya çalışıyoruz. Yeni dönemde datadan sorumlu yöneticililer CEO olacak” diye konuştu.

Dört farklı sektörde faaliyet gösteren Polisan Holding’in CEO’su Mehmet Hacıkamiloğlu, pandemi döneminde farklı sektörlerde yaşadıkları zorluklara dikkat çekti. Holdingin odağında kimya işi olacağını söyleyen Hacıkamiloğlu, geri dönüşüm işine yatırım yapmaya başladıklarını belirtti. 2025 yılına kadar tüm dijital yatırımları planladıklarını söyleyen Hacıkamiloğlu, “Servis sağlayıcılar sayesinde dijitale yatırım ucuz, pratik ve güvenli hale geldi. Şirket olarak SAP sistemine geçiyoruz ama bunu yalınlaşma için fırsat olarak görüyoruz. Robotik süreçleri geliştirdiğimiz bir fabrikamız var. Kimyada benzer bir yatırımı bitirdik, devreye almaya hazırlanıyoruz” dedi.

Pandeminin faaliyet gösterdikleri sektörler üzerinde farklı etkileri olduğunu belirten Akfen Holding CEO’su Selim Akın, “Pandemi dönemini her gün verilere baktığımız yarını tahmin etmeye çalıştığımız bir süreç yaşadık. Kendi içimizde evde çalışmayı öğrendik. Dijitalleşmeyi öğrendik. Bir sonraki aşamada hibrit çalışmayı öğrendik. Start up’lara yatırımlar yapmaya başladık” dedi.

Enerjide halka arz planlarına ilişkin açıklama yapan Akın, halka arz için başvurularını tamamladıklarını belirtti. Halka arz için piyasa koşullarının oluşmasını beklediklerini söyleyen Akın, oradan gelecek sermayeyi yeni yatırımlarda kullanmayı planladıklarını belirtti.