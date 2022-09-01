Bir iş görüşmesi, işe alım sürecinin en kritik kısmı. CNBC’nin haberine göre bir Paychex anketine göre iş görüşmesinde rahatsız edici bulunan bazı davranışlar var. Ankete 200’den fazla işe alım yöneticisi katılmış. Paychex İK koçu Rachel Sweeney anket için “Hazırlık eksikliği ve görüşmeye geç gelmek, başvuranın işe alınma şansı için en zararlı iki durum” diyor. O, görüşme için araştırma yapmayı, şirket hakkında bilgi edinmeyi ve İK sorumlusuna sormak için bazı sorular hazırlamayı öneriyor. Ankete göre başvuran kişinin becerileri, çalıştığı ekiple uyumu, kişiliği, profesyonel görünü oldukça önemli. Ankete göre itici gelen 10 davranış şöyle:

-Görüşmeye hazırlıksız gelmek (%62)

-Görüşmeye geç gelmek (%61)

-Zayıf dinleme becerileri (%56)

-Eski işveren veya iş arkadaşları hakkında olumsuz konuşmak (%42)

-Uygunsuz dil (%38)

-Övünmek (%36)

-Aşırı güven (%33)

-Soru sormama (%33)

-Tutarsızlık (%30)

-Göz teması eksikliği (%25)