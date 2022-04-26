Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Rusya’dan satın alınan S-400’lerin ikinci partisinin gündemde olduğunu açıkladı. Demir, TRT Haber’de soruları yanıtladı.

İsmail Demir’in açıklamalarından öne çıkanlar:

Rusya’dan S-400 alımı

[Yeni S-400 alımı]Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Türkiye düşündü taşındı Amerika ne derse desin ben ikinci sistemi de alacağım diye inatlaşıyor manzarasından çok Türkiye baştan verdiği kararın aynısını uygulamaya devam ediyor. https://t.co/Zol0iehJiS pic.twitter.com/WU4Sx3KSJd

— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 26, 2022