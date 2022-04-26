Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Rusya’dan satın alınan S-400’lerin ikinci partisinin gündemde olduğunu açıkladı. Demir, TRT Haber’de soruları yanıtladı.
İsmail Demir’in açıklamalarından öne çıkanlar:
- Türkiye Savunma Sanayiinin sahaya verdiği ürünler, emsalleriyle boy ölçüşecek ve onlardan da daha iyi olacak seviyede ürünler. Operasyonlarda yerli silahlar, yerli savunma sistemleri kullanılıyor.
Rusya’dan S-400 alımı
- Şöyle bir algı sürekli yanlış olarak gündemde: “Türkiye, birinci sistemi aldı, şimdi düşündü, taşındı, karar verdi, 2. sistemi alıyor”. Böyle bir şey yok. Türkiye, masaya 2 sistem için oturdu. Proje tek bir proje. Alacağımız sistemin nitelikleri, parametreleri, üniteleri belliydi. Biz bunun 1. partisini aldık. 2. partiyi de hemen akabinde teslim alabilirdik. Ama orada malum bu sürecin önemli parametrelerinden birisi belirli teknoloji işbirliği ve ortak üretim parametreleriydi ve üretim süresinin yayılması diye bir kavram vardı. Bu konudaki müzakerelerin zaman alması nedeniyle sürecin devamı zamana yayıldı. O açıdan “Türkiye düşündü taşındı Amerika ne derse desin ben ikinci sistemi de alacağım diye inatlaşıyor” manzarasından çok Türkiye baştan verdiği kararın aynısını uygulamaya devam ediyor. Bu algıyı özellikle vurgulamak istiyorum.
[Yeni S-400 alımı]Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Türkiye düşündü taşındı Amerika ne derse desin ben ikinci sistemi de alacağım diye inatlaşıyor manzarasından çok Türkiye baştan verdiği kararın aynısını uygulamaya devam ediyor. https://t.co/Zol0iehJiS pic.twitter.com/WU4Sx3KSJd
— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 26, 2022
Milli Muharip Uçak Projesi
- Çok çok iddialı bir proje ama inancımız var. Yola çıktık, inşallah hedefe varacağız. Bu milletin gençleri, mühendisleri bunu başaracaklar. 2023’te Milli Muharip Uçağımızın hangardan çıkmasını hedefliyoruz.
ATAK helikopterlere talep
- ATAK helikopterlerimiz için dünyada önemli ölçüde talep var. ATAK-2 ana hatlarıyla daha fazla yük taşıyabilen, daha fazla kabiliyetleri olan bir helikopter olacak. Dünyada şu anda sınıfında en iyi bir, iki helikopter arasında sayılıyor. Sloganımız: Bir şey insan yapısıysa biz daha iyisini yaparız.
HÜRJET VE TCG Anadolu entegrasyonu
- Anadolu Gemisi bu sene içerisinde devreye alınacak. Hürjet tasarımcısı arkadaşlarımız onun gemiye iniş kalkışıyla ilgili çalışmaları yapıyorlar. Hem bir çıkartma yapma kabiliyeti olacak, hem üzerinde deniz aracı, kara unsurları ve hava unsurları taşıyan bir güç aktarma platformu olacak. İlk planlandığı halinde bir SİHA/İHA konuşlandırma yoktu. Şimdi ona göre tasarım değişiklikleri de yapılıyor.
- Hürjetimizi de inşallah 2023’te görmeyi umuyoruz, hedefimiz bu. Helikopterlerimiz, uçaklarımız gün sayıyor. Tabii mühendislerimiz de gün sayıyorlar.
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