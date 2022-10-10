Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, eylülde değişim göstermeyerek ağustos ayındaki 48,8’lik seviyesini sürdürdü.

İSO, Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi eylül verilerini açıkladı. Endekste eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Temmuzda 50,0 olarak gerçekleşen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ağustosta 48,8’e gerileyerek son 19 aylık dönemde ilk kez eşik değer 50,0’nin altında kalmıştı. Endeks, eylül ayında da değişim göstermeyerek aynı seviyede gerçekleşti. Türk imalat sanayi ihracatçılarının talep ikliminde üst üste ikinci ay ılımlı bir bozulmaya işaret etti.

Avrupa ve Kuzey Amerika kıtaları eylül ayında da zayıflığın ana kaynağı olmaya devam etti ve Türk imalat sektörünün en büyük 5 ihracat pazarında üretim azaldı. Bununla birlikte bazı dengelenme sinyallerinin gözlendiği ABD’de daralma ılımlı seyretti ve son 3 ayın en düşük oranında gerçekleşti.

İhracattaki yüzde 9’luk payıyla Türk imalat sektörünün en büyük dış pazarı olan Almanya’da üretim üst üste üçüncü ay azaldı ve söz konusu yavaşlama, Kovid-19 salgınının ilk dalgasından bu yana en belirgin düzeyde kaydedildi.

Diğer Avrupa ülkelerine bakıldığında, Birleşik Krallık, İtalya, Hollanda ve Çekya’da ekonomik aktivitedeki düşüşler hızlanırken, İspanya’da üretim yeniden daralmaya geçti. Fransa ve İrlanda’da kaydedilen büyüme ise nispeten pozitif gelişmeler oldu.

Eylül ayında en güçlü performans gösteren pazarlar arasında Orta Doğu ülkeleri yer aldı. Büyüme, Katar’da ivme kazanırken, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’da da güçlü seyrini korudu. Üçüncü çeyrek sonunda üretimdeki en güçlü artış, Kovid-19 salgınının ardından ekonominin uluslararası ziyaretçilere açılmasıyla büyümenin hız kazandığı Tayland’da gerçekleşti.

Singapur da ekonomik aktivitede güçlü ve önceki aya kıyasla daha yüksek oranlı artış kaydetti. Asya’nın diğer bölgelerinde ise küresel talepteki geri çekilme nedeniyle görünüm eylül ayında bozuldu. Özellikle Tayvan ve Güney Kore’de üretim keskin düşüşler kaydetti. Tayvan’daki gerileme küresel finansal krizden bu yana en belirgin düzeyde gerçekleşti. 4 BRIC ekonomisinden 3’ünde ekonomik aktivite büyüme sergilerken, bu durumun istisnası Çin oldu.

“Talep koşulları yılın son çeyreği boyunca zorlayıcı olmaya devam edecek gibi görünüyor”

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, “Üçüncü çeyreğin son ayında Türk imalat sektörü ihracatçıları için ağustostakine çok benzer bir görünüm ortaya çıktı. Orta Doğu’daki güçlü seyir, Avrupa ve ABD’deki talep zayıflığını dengeledi. ABD’deki daralmanın eylül ayında hız kesmesi, dünyanın en büyük ekonomisinin daha istikrarlı bir zemine geçtiği yönünde umut verse de talep koşulları yılın son çeyreği boyunca zorlayıcı olmaya devam edecek gibi görünüyor.” ifadelerini kullandı.