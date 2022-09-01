İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 2022-2025 döneminde görev yapacak meslek komitesi ve meclis üyeleri, 2 Kasım Çarşamba günü Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak seçimle belirlenecek.

İSO açıklamasına göre, İstanbul Sanayi Odası’nın organ seçimlerine ilişkin seçim takvimi belli oldu. 2022-2025 döneminde görev yapacak meslek komitesi ve meclis üyeleri, 2 Kasım Çarşamba günü Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak seçim sonucunda belli olacak.

İSO’da binlerce seçmenin 55 meslek komitesi temsilcisi için sandık başına gideceği seçimlerde, yeni dönemde görev yapacak meslek komitesi ve meclis üyeleri seçilecek.

İSO seçim takvimine göre, İSO Yönetim Kurulu başkanı ve üyeleri, meclis başkanı ve başkan yardımcıları ile katip üye, disiplin kurulu, TOBB delegeleri ve oda komisyonlarının seçimi 9 Kasım Çarşamba günü Odakule’de gerçekleştirilecek.

Aynı şekilde 55 meslek komitesi için komite başkan ve başkan yardımcılığı seçimleri de 9 Kasım Çarşamba günü yapılacak.