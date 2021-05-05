İstanbul Sanayi Odası (İSO), sanayicileri Çin pazarına hazırlamak için AB Çin KOBİ Merkezi (EU China SME Centre) ile iş birliği protokolü imzaladı.

İSO’dan yapılan açıklamaya göre, İSO, salgın döneminde sanayi ve ticareti geliştirmeye yönelik düzenlediği dijital etkinliklere “Çin ile İş Yapmak ve Ticaret-Yatırım Fırsatları” seminerini de ekledi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın ev sahipliğinde Türkiye ve Çin arasındaki ekonomik ilişkilerin ve yatırım fırsatlarının değerlendirildiği seminere, Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, AB Çin KOBİ Merkezi Direktörü Renzo Isler, İSO Meclis ve Meslek Komitesi üyeleri ile çok sayıda sanayici katıldı.

Çevrim içi gerçekleştirilen seminerde konuşan Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Çin’in, dünyanın en büyük ikinci ithalatçısı olduğunu belirterek, Türkiye’den pek çok ürünün bu ülkede şans bulabileceğini bildirdi.

Bunun için Çin’e özgü dinamiklere göre hareket edilmesi gerektiğini aktaran Önen, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Her eyaleti orta büyüklükte bir ülke gibi olan Çin için istikrarlı ve güven telkin eden bir yaklaşım gerekiyor. Özellikle e-ticaret pazarının yüzde 54’ünü elinde bulunduran Çin, bu alanda önemli fırsat barındırıyor. Çin’de halen her 3 üründen biri internetten alınıyor. Bizim de Türkiye-Çin ilişkilerini ileriye taşıma çabalarımız sürüyor. Çin’in Türk ihracatçıların birinci hedef pazarı olmasına gayret ediyoruz. Bu bağlamda karşılıklı uçuş bağlantısını güçlendirdik. Salgın sonrası 1 milyon Çinli turiste ulaşmayı hedefliyoruz.”

“Çin pazarı ile ilgili eğitim süreci başlatacağız”

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da Çin pazarı ile ilgili sanayicilere hizmet vermek adına gerçekleştirdikleri iş birliği protokolü kapsamında ilk toplantılarını yaptıklarını, bu protokolle sanayicileri Çin pazarına hazırlayacak bir eğitim süreci başlatmak istediklerini belirtti.

AB Çin KOBİ Merkezi’nin, Avrupalı küçük ve orta ölçekli işletmelerin Çin’de iş yapmaya hazırlanmalarına yardımcı olmak için kurulan ve AB Komisyonu tarafından desteklenen bir merkez olduğunu aktaran Bahçıvan, şunları kaydetti:

“Kurumlarımız arasında imzalanan iş birliği anlaşmasıyla önümüzdeki aylarda bir dizi eğitim düzenleyerek Çin pazarı ile ilgili danışmanlık hizmeti vereceğiz. Türk sanayicilerimizin Çin’de iş yapmasına hazırlanmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz. Bu iş birliğinden sanayicilerimizin olumlu yönde istifade edeceğini düşünüyorum. İSO’ya kayıtlı 21 bin üyemizle birçok ülke ile olan iş birliklerimizin artırılması amacıyla ortak faaliyetler geliştirmeye her zaman açığız. Bu çerçevede İSO olarak 2008’den beri paydaş olarak yer aldığımız Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) projesi kapsamında, EU China SME Centre ile başlattığımız iş birliği, firmalarımızın Çin pazarında iş yapmaya hazırlanmalarına önemli katkıda bulunacak.”

Kuşak ve Yol Girişimi

Erdal Bahçıvan, 21. yüzyılın en büyük kalkınma projesi olarak tanımlanan Kuşak ve Yol Girişimi’ne değinerek, bu girişimin kara yolları, tren yolları, limanlar ve enerji nakil hatlarını içeren milyarlarca dolarlık altyapı yatırımlarını da kapsadığını bildirdi.

Salgının küresel ekonomide en fazla etkilediği alanların başında tedarik zincirlerinin geldiğini vurgulayan Bahçıvan, “Ülkemiz, hiç kuşkusuz güçlü sanayi altyapısı ve eğitimli iş gücüyle Avrupa ve Orta Doğu pazarlarının kalbinde eşsiz bir konumda. Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında Çinli firmaların ülkemize gerçekleştireceği yatırımlar; sağlayacağı istihdam, beraberinde getireceği teknoloji ve know-how ile birleştirildiğinde, karşılıklı fayda prensibi temelinde bir ticaret ve yatırım sinerjisi oluşturulabilecek.” ifadelerini kullandı.

“Çin’de yatırım yapmak isteyen KOBİ’lere danışmanlık hizmeti ve eğitimi veriyoruz”

AB Çin KOBİ Merkezi Direktörü Renzo Isler ise merkez olarak Çin pazarı hakkında raporlar hazırladıklarını ve bugüne kadar çok sayıda pazarda yayımladıklarını bildirdi.

Isler, “Ülkede yatırım yapmak isteyen KOBİ’lere yönelik danışmanlık hizmeti ve eğitim veriyoruz. Çin’deki partnerleri tanıma, dijital pazarlama ve fuarlara katılım konularında rehberlik yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.