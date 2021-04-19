Türkiye’de zaten yüksek olan işsizlik oranları, pandemi süreci ile birlikte daha da kötü bir hal aldı. Mart ayı sonunda kaldırılan Kısa Çalışma Ödeneği ve henüz yürürlükte olan işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin destekleri gibi uygulamalar, işsizlik verilerindeki tahribatı şimdilik asgari seviyede tutuyor gibi görünüyor.

ARAM EKİN DURAN

eduran@ekonomist.com.tr

Ancak turizm sezonuna girdiğimiz bu günlerde, kısmi kapanma ve önümüzdeki haftalardaki olası tam kapanmanın istihdam piyasasına olumsuz etki etmesi kaçınılmaz.

Türkiye İstatisktik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son iş gücü istatistiklerine göre, şubat ayında Türkiye’de işsizlik oranı, yıllık bazda 0,7 puanlık artışla yüzde 13,4’e yükseldi. Geniş tanımlı işsizlik verisi olarak tanımlanabilecek atıl iş gücü oranı ise 1,2 puan azalışla yüzde 28,3 olarak gerçekleşti.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 27’ye dayanırken, tarım dışı işsizlik yüzde 15,3 oldu. Rakamlara bakıldığında, Türkiye genelinde 15 ve yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısının 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 250 bin kişi arttığı ve 4 milyon 236 bin kişiye ulaştığı görülüyor.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puanlık artışla yüzde 26,9, istihdam oranı 0,3 puanlık azalışla yüzde 28,1 oldu.

Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 38,5 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 22 bin kişi azalarak 27 milyon 477 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 43,4 oldu.