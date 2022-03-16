Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17 Mart Perşembe saat 06.00’da genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların, 18 Mart’tan itibaren güney kesimler hariç yurt genelinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Habertürk Meteoroloji Editörü Hüseyin Öztel ise Cuma ve Cumartesi gününe dikkat çekerek, “Cuma ve Cumartesi günü Marmara Bölgesi’nin kuzeyinde yoğun kar yağışı bekleniyor. 4 günde şehri zorlayacak bir kar görüntüsü var. Buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu kritik bir sistem olacak” dedi. Öztel’in yorumları şöyle:

“Perşembe gecesini Cuma’ya bağlayan saatlerde hava sıcaklıkları Marmara’da tekrar sıfıra yaklaşıyor. Cuma gününün ilk saatlerinden itibaren kar yağışını görebiliriz. Ama yarın da (perşembe)gün içerisinde şehrin batısında Trakya’ya doğru zaman zaman kar atıştırabilir. Yani tekrar bir yağışlı havanın içerisine giriyoruz. Sıcaklıklar çok düşük olduğu için de yağışlar çok zorlanmadan aslında kar şekline dönüşebilecek

“KRİTİK BİR SİSTEM OLACAK”

“Ancak karla karışık yağmur ve kar da olabilir Perşembe gün içerisinde. Cuma ve Cumartesi ise Marmara Bölgesi’nin kuzeyinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Hava tahminlerinde Cuma günü örneğin saat 12.00 olduğunda artık kar şehre yani İstanbul’a oturmuş olabilir. Marmara’nın en yoğun kar yağışını da İstanbul ve Kocaeli arası alacak. Tıpkı geçtiğimiz hafta sonu olduğu gibi. Cuma ve Cumartesi günü İstanbul’dan Ankara istikametine gitmek zor olur. Aslında Pazar da öyle. Öte yandan miktar olarak da 4 günde toplam İstanbul’da yine bazı yerlerde kar kalınlığı toplam 20-30 santimetreye ulaşabilir. 4 günde yine şehri zorlayacak bir kar görüntüsü var. Buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu kritik bir sistem olacak. ”

METEOROLOJİNİN TAHMİN HARİTALARI

Meteoroloji’nin 5 günlük tahminlerine göre İstanbul’da perşembe günü yağmur ve karla karışık yağmur; cuma, cumartesi, pazar günleri kar yağışı; pazartesi günü ise karla karışık yağmur bekleniyor.