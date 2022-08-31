İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM, İstanbul Valiliği’nin ardından bir uyarı da AFAD’dan geldi. SMS ile uyarıda bulunan AFAD, İstanbul’da çok kuvvetli yağış beklendiğini belirterek sel, yıldırım, dolu ve hortum gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

İstanbul için ‘sarı’ kodlu uyarı yapıldı. İstanbul’da gün boyu çok kuvvetli yağış beklendiğini bu yüzden de dikkatli olunmasını isteyen AFAD, beklenen yağışın sel, yıldırım, dolu ve hortum gibi olumsuzluklara da neden olabileceğini belirtti.

DOLU YAĞIŞI VE YOĞUN ŞİMŞEK UYARISI

AKOM’dan yapılan açıklamada ise, şöyle denildi:

“İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde geçtiğimiz hafta yaşanan kararsız hava koşullarının tekrardan etkili olması bekleniyor. Çarşamba günü sabah saat 06.00’dan itibaren il genelinde kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor. Gök gürültüsü eşliğinde görülecek kuvvetli sağanak yağışlarla birlikte, zaman zaman yerel dolu yağışı, yoğun şimşek, yıldırım aktivitesi ve yağış anında kuvvetli rüzgâr (20-50 km/s) da öngörülüyor.

Yağışların perşembe ve cuma gününden itibaren yoğunluğunu azaltması; ancak bölgesel olarak 30-60 dakika gibi kısa zaman diliminde kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Cumartesi öğle saatlerine kadar il genelinde etkili olması beklenen serin ve yağışlı hava nedeniyle vatandaşların muhtemel olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olması önem taşıyor. İBB ekipleri de tüm hazırlıklarını tamamlayarak, teyakkuz halinde bekleyişini sürdürüyor.”

İSTANBUL VALİLİĞİ DE UYARMIŞTI

İstanbul Valiliği de, kentte sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü kuvvetli sağanağın etkili olacağı uyarısını yapmıştı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanağın İstanbul’da yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Yağışların etkisini bölgenin batısında akşam, kuzey ve doğu kesimlerinde gece kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

11 İLDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre de İstanbul başta olmak üzere bugün; Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne’nin güneyinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Kuvvetli yağışların etkisini, bölgenin batısında akşam saatlerinde, kuzey ve doğu kesimlerinde gece saatlerinde kaybetmesi bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, ağaç veya direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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