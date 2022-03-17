Son haber… Meteoroloji’den İstanbul için yeni uyarı geldi. Kentte yarından itibaren başlayacak kuvvetli kar yağışı kaç gün sürecek? İşte detaylar….

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da 18 Mart Cuma (yarın) gününden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli kar sağanakları bekleniyor.

Kar yağışının cumartesi günü etkisini artıracağı, pazar günü de öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimlerde ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.