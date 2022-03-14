Kar henüz İstanbul’u terk etmemişken yeni bir uyarı geldi. Mega kentte 17 Mart perşembe akşamından itibaren kar yağışı bekleniyor. Peki kar yağışı ne kadar sürecek? İşte detaylar…

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, ‘İstanbullular hazırlıklı olsun, kar yeniden gelecek” dedi.

Çalışkan’ın açıklamaları şöyle:

“Son kar değil hafta sonuna doğru yenisini bekliyoruz. Perşembe akşamı yağış kara dönecek. Perşembe akşamı ile pazar arasında yeniden kar bekliyoruz ama ne yoğunlukta yağacağı belirgin değil. İstanbullular hazırlıklı olsun yeniden kar gelecek. Soğuk hava ayın 24’üne kadar devam edecek. Perşembe günü İstanbul üzerinden gelecek kar yağışı Anadolu’ya da yayılacak.”

Prof. Dr. Şen ise sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında “Türkiye’ye yeni bir soğuk hava geliyor. Perşembe akşamı Marmara’ya yağmur yağacak, Anadolu’ya kar… Cuma, cumartesi Marmara (İstanbul dahil) karla karışık yağmur ve kar ihtimali var” mesajını paylaştı.

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