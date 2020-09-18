Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul’da mesai saatlerinde düzenlemeye gidildi. İstanbul Valisi Yerlikaya mesai saatlerine ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Buna göre, 28 Eylül’den itibaren jandarma, emniyet ve sahil güvenlik komutanlığı 07.00’den başlayıp kademeli olarak mesaiye başlayacak. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri 08.00 ve 16.30’da, sağlık teşkilatı saat 08.30 ve 16.30’da; diğer tüm kamu kuruluşları 09.00 ve 16.30’da mesaiye başlayacak.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Bütün çalışmalarımızın tek amacı var, yoğun zaman dilimlerinde, hemşehrilerimizi duraklarda, istasyonlarda ve toplu taşıma araçlarında salgın riskinden korumak” dedi.

Yerlikaya, “Toplu taşımada pik saatlerdeki yoğunluğu gidermek için sadece kamu sektörü değil, mutlaka özel sektörde de kademeli mesai saatleri ve esnek çalışma usullerine geçilmesinde büyük fayda olacağı yönünde görüş birliğine varılmıştır” diye konuştu.

Yerlikaya, “28 Eylül’den itibaren jandarma, emniyet ve sahil güvenlik komutanlığı 07.00’den başlayıp kademeli olarak mesaiye başlayacak” dedi.

Öğrencilere yönelik düzenleme *

İstanbul Valisi Yerlikaya, “Resmi ve özel olmak üzere ilkokul 1. sınıf öğrencilerimiz, okul öncesi ana sınıfı öğrencilerimiz ayrıca özel eğitim okullarımızın da ana sınıfı ve 1. sınıfındaki öğrencilerimiz, 21 Eylül Pazartesi günü saat sabah 09.30’da ders başı yapacaktır” dedi.

“Sağlık teşkilatımız 08.30-16.30’da mesaiye başlayacak” *

Yerlikaya, “Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz 08.00 ve 16.30’da, sağlık teşkilatımız 08.30-16.30’da mesaiye başlayacak” dedi.

Yerlikaya, “Görüşlerine başvurduğumuz tüm kesimler, kademeli mesaiye geçişin çok gerekli olduğunu belirtmişlerdir.” dedi.