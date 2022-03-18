İstanbul’da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, saat 18:00-24:00 arası kuvvetli kar yağışı beklendiğini belirterek, İstanbullulara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları çağrısı yaptı. Yerlikaya, ayrıca saat 17:30’dan itibaren motosiklet, elektrikli scoter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarını izin verilmeyeceğini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, resmi twitter hesabından saat vererek, İstanbulluları uyardı.

Yerlikaya, “Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün son verilerine göre #İstanbul’da BUGÜN 18.00-24.00 arası KUVVETLİ KAR SAĞANAKLARI bekleniyor. Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım, dışarıdaysak evlerimize dönelim, toplu taşıma araçlarını tercih edelim” ifadelerini kullandı.

⚠️Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün son verilerine göre #İstanbul’da BUGÜN: ⏰18.00-24.00 arası KUVVETLİ KAR SAĞANAKLARI bekleniyor❄️ Lütfen, ⛔️Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım❗️ ✅Dışarıdaysak evlerimize dönelim❗️ ✅Toplu taşıma araçlarını tercih edelim❗️ pic.twitter.com/evQikpOEev — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 18, 2022

Vali Yerlikaya, beklenen kar yağışı nedeniyle saat 17:30’dan itibaren motosiklet, elektrikli scoter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarını izin verilmeyeceğini duyurdu.