İstanbul’da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, saat 18:00-24:00 arası kuvvetli kar yağışı beklendiğini belirterek, İstanbullulara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları çağrısı yaptı. Yerlikaya, ayrıca saat 17:30’dan itibaren motosiklet, elektrikli scoter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarını izin verilmeyeceğini duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, resmi twitter hesabından saat vererek, İstanbulluları uyardı.
Yerlikaya, “Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün son verilerine göre #İstanbul’da BUGÜN 18.00-24.00 arası KUVVETLİ KAR SAĞANAKLARI bekleniyor. Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım, dışarıdaysak evlerimize dönelim, toplu taşıma araçlarını tercih edelim” ifadelerini kullandı.
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⚠️Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün son verilerine göre #İstanbul’da BUGÜN:
⏰18.00-24.00 arası KUVVETLİ KAR SAĞANAKLARI bekleniyor❄️
Lütfen,
⛔️Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım❗️
✅Dışarıdaysak evlerimize dönelim❗️
✅Toplu taşıma araçlarını tercih edelim❗️ pic.twitter.com/evQikpOEev
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 18, 2022
Vali Yerlikaya, beklenen kar yağışı nedeniyle saat 17:30’dan itibaren motosiklet, elektrikli scoter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarını izin verilmeyeceğini duyurdu.
Kıymetli İstanbullular;
Beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle,
⚠️Trafik seyir ve can güvenliği için,
Bir sonraki duyuruya kadar,
Bugün ⏰17.30’dan itibaren
✅Motosiklet
✅Elektrikli scooter ve
✅Motokuryelerin🛴🛵
⛔️Trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLMEYECEKTİR❗️ pic.twitter.com/t0n1tPVjAe
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 18, 2022
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