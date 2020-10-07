Marmara’da perşembe günü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın (Perşembe) Marmara Bölgesi’nde beklenen sağanak için tedbirli olmalarını isteyerek İstanbulluları uyardı. Meteorolojiden de gün içinde Marmara Bölgesi’ne yağış uyarısı gelmişti.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Perşembe sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kıymetli İstanbullular, lütfen tedbiri elden bırakmayalım.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Valiliği’nin internet sitesinde “İstanbul’da Kuvvetli Yağış Bekleniyor” başlığıyla paylaşılan bültende ise şu bilgilere yer verildi:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, İstanbul’da yarın sabah 06.00’dan itibaren il genelinde görülecek sağanak yağışların kuvvetli (21-50 Kg/m2), yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması bekleniyor.

İstanbul’da tahmin edilen hava sıcaklıkları yarın gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük 23, en yüksek 24 derece, Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük 18, en yüksek 20 derece, Cumartesi günü sağanak yağışlı en düşük 18, en yüksek 20 derece ve Pazar günü ise parçalı bulutlu en düşük 17, en yüksek 22 derece olması tahmin ediliyor.

Yağışlarda oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.”

METEOROLOJİDEN MARMARA’YA YAĞIŞ UYARISI *

Meteorolojiden de gün içinde Marmara için yağış uyarısı gelmişti. Yarın yurdun batı kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bölge genelinde sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde meydana gelmesi öngörülen yağışların, Trakya kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleriyle Bursa’nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Marmara, Ege, Göller Yöresi ile Eskişehir, Bolu ve Düzce çevrelerinde ise sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Yağışların, Marmara Bölgesi ile İzmir, Manisa ve Kütahya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın Marmara’nın güney ve doğusu ile İç Ege’de güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ *