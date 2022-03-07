Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava nedeniyle kuzey, iç ve batı bölgelerde hafta boyunca, yurt genelinde ise hafta sonunda mevsim normallerinin 6-10 derece altına düşecek. Tüm yurtta 10 Mart Perşembe’den itibaren, kuzey ve doğu bölgelerde zaman zaman kuvvetli olmak üzere yağış bekleniyor. Peki, İstanbul’a kar ne zaman yağacak? AKOM ve Meteoroloji tarih verdi. İşte detaylar ve son tahminler

Meteorolojinin tahminlerine göre genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, hafta ortasından itibaren kuzey ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların, Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimlerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? sorusuna da yanıt var. Meteorolojinin tahminlerine göre İstanbul’da hafta ortasına kadar aralıklarla yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, çarşamba günü yüksek kesimlerde, perşembe günü il genelinde karla karışık yağmur ve kar şekline dönerek, hafta başına kadar zaman zaman kuvvetli olması öngörülüyor. Kar yağışlarının İstanbul’un güneyinde orta kuvvette, kuzey ve yüksek kesimlerde yer yer yoğun olacak şekilde örtü yapması, kademeli şekilde azalacak sıcaklıkların hafta ortasından sonra mevsim normallerinin 6-8 derece altına düşmesi, haftanın ikinci yarısında İstanbul’da gün içerisindeki en yüksek sıcaklığın 3 derece dolayında olması bekleniyor.