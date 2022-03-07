Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava nedeniyle kuzey, iç ve batı bölgelerde hafta boyunca, yurt genelinde ise hafta sonunda mevsim normallerinin 6-10 derece altına düşecek. Tüm yurtta 10 Mart Perşembe’den itibaren, kuzey ve doğu bölgelerde zaman zaman kuvvetli olmak üzere yağış bekleniyor. Peki, İstanbul’a kar ne zaman yağacak? AKOM ve Meteoroloji tarih verdi. İşte detaylar ve son tahminler
Meteorolojinin tahminlerine göre genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, hafta ortasından itibaren kuzey ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların, Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimlerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
İstanbul’a kar ne zaman yağacak? sorusuna da yanıt var. Meteorolojinin tahminlerine göre İstanbul’da hafta ortasına kadar aralıklarla yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, çarşamba günü yüksek kesimlerde, perşembe günü il genelinde karla karışık yağmur ve kar şekline dönerek, hafta başına kadar zaman zaman kuvvetli olması öngörülüyor. Kar yağışlarının İstanbul’un güneyinde orta kuvvette, kuzey ve yüksek kesimlerde yer yer yoğun olacak şekilde örtü yapması, kademeli şekilde azalacak sıcaklıkların hafta ortasından sonra mevsim normallerinin 6-8 derece altına düşmesi, haftanın ikinci yarısında İstanbul’da gün içerisindeki en yüksek sıcaklığın 3 derece dolayında olması bekleniyor.
İSTANBUL TAHMİNİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, İstanbul’la ilgili şu tahminleri yapıyor: İstanbul’da yağışlar önce yağmur şeklinde olacak, çarşamba günü yüksek kesimlerden başlayıp kara dönüşecek. Perşembe ve pazartesi günleri arasında İstanbul’da aralıklarla kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor. Bu yağışlar kuzey kesimlerde kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde olacak ve yerde de önemli ölçüde kar örtüsü bırakacak gibi görünüyor.
AKOM’DAN AÇIKLAMA VAR
AKOM’dan da İstanbul’a kar uyarısı var. AKOM’un açıklaması şöyle: Sibirya kökenli soğuk hava, kar yağışını da beraberinde getirecek. Hafta ortasına kadar devam edecek soğukların beraberinde kar yağışı da getirmesi bekleniyor. Kar yağışının etkili olması halinde Ocak ayında yaşanan kar kalınlıklarına ulaşılabileceği değerlendiriliyor.
Hafta başında etkisini gösterecek Sibirya kökenli soğuk havanın, hafta ortasında etkisini arttırarak yer yer etkili kar yağışına sebep olması bekleniyor. Karadeniz üzerinden İstanbul’a geçiş yapacak soğuk hava dalgası, havadaki nemin de etkisiyle yağışa dönüşeceği, Ocak ayında yaşanan kar kalınlıklarına ulaşılabileceği değerlendiriliyor. Kar yağışlarının yeni hafta başına kadar devam edeceği öngörülüyor.
TÜM HAFTA SÜRECEK
İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Karadeniz üzerinden bölgemize giriş yapması beklenen sistem nedeni ile hâlihazırda mevsim normalleri altında (5-8°C) seyreden sıcaklıkların Çarşamba akşam saatlerinden itibaren 0°C’ler civarı ve altına gerileyeceği, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı, soğukların tüm hafta süreceği tahmin ediliyor.
KAR KALINLIKLARI OLUŞABİLİR
Kuvvetli (40-60km/s) kuzeyli rüzgârların Karadeniz üzerinden geçerken nem ile beslenecek olması sebebi ile Ocak ayında yaşanan kar yağışına yakın kar kalınlıklarının oluşma ihtimali bulunuyor. İstanbulluların soğuk ve yağışlı havaya karşı hazırlıklı olması, yapılacak uyarıları takip etmesi önem arz etmektedir.
ANKARA’DA HAVA DURUMU
Ankara’da, hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, haftanın ikinci yarısında gün içerisindeki en yüksek sıcaklığın 2-3 derece olacağı tahmin ediliyor.Başkentte ayrıca yağışların hafta ortasına kadar aralıklarla yağmur, çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması bekleniyor.
İZMİR’DE HAVA DURUMU
İzmir’de yağışların perşembe gününe kadar aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği, sıcaklıkların çarşambadan itibaren 6-8 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Haftanın ikinci yarısında İzmir’de gün içerisindeki en yüksek sıcaklığın 6 derece dolayında olacağı ön görülüyor.
ÇELİK’İN TAHMİNLERİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son değerlendirmelere göre, gelecek bir hafta boyunca yurt genelinin yağış alacağının tahmin edildiğini söyledi. Bu süreçte sıcaklıkların batıdan başlayıp kademeli olarak mevsim normallerinin altına düşmeye başlayacağını belirten Çelik, “Perşembe günü kuzey batıdan başlayıp, Karadeniz üzerinden gelen sistemle birlikte sıcaklıklar biraz daha düşecek. Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu’nun güneyi hariç tüm yurttaki yağışlar kar şeklinde olacak.” dedi.
Çelik, 8 Mart Salı günü için kuvvetli bir yağış tahmininin olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:
“Çarşamba günü için Doğu Anadolu’nun güneyindeki yağışların yoğun kar şeklinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Perşembe günü ise Marmara’dan başlayıp, sıcaklıklar hızla düşecek. Perşembe gününden, gelecek hafta pazartesi günü dahil olmak üzere beş gün boyunca kuzey ve doğu bölgelerimizde zaman zaman kuvvetli olmak üzere tüm yurdun yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Bu yağışlar, yurdumuzun hemen hemen tamamında karla karışık yağmur ya da kar yağışı şeklinde görülecek.”
Bir cevap yazın