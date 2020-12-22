İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Koronavirüs pandemisinde İstanbul’un ikinci dalganın zirve noktasını geride bıraktığını söyledi. Yerlikaya, “Hastanede yatan sayısı yüzde 40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı yüzde 25 oranında azaldı” dedi. Yerlikaya, dün de İstanbul’da vakaların en çok düştüğü 3 ilçeyi açıklamıştı.

Vali Ali Yerlikaya’nın twitter’dan yaptığı paylaşım şöyle: #Covid_19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık. Hastanede yatan sayısı %40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı %2️5 oranında azaldı. Önlemlere uyup, izolasyon kurallarını uyguladıkça, salgının seyriyle ilgili inşallah size hep iyi haberler vereceğiz.

#Covid_19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık. Hastanede yatan sayısı %4️⃣0️⃣ oranında, yoğun bakımda yatan sayısı %2️⃣5️⃣ oranında azaldı. Önlemlere uyup, izolasyon kurallarını uyguladıkça, salgının seyriyle ilgili inşallah size hep iyi haberler vereceğiz. pic.twitter.com/tx0olslQJq — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 22, 2020

VAKALARIN EN HIZLI DÜŞTÜĞÜ 3 İLÇE *

Yerlikaya dün paylaştığı mesajda ise “İstanbul’da pozitif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Geçen hafta %40 oranında azaldı. En hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçemiz: #Arnavutköy #Beyoğlu #Avcılar Tedbirlere uyararak #BirlikteBaşaracağız” demişti.