İlan.gov.tr’de yer alan ve ihaleyle satışa çıkan bazı konut ilanları şöyle:

BİLECİK’TE 26 KAMU LOJMANI VE ARSA

Bilecik Milli Emlak Müdürlüğü, 26 adet kamu lojmanı ile 16 adet arsa ve tarlayı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile satacak.

İhaleler 29 ve 30 Mart 2022 tarihlerinde Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü toplantı salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacak. İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içinde Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilir. İhale metnini görüntülemek için tıklayınız.

İSTANBUL ÜSKÜDAR’DA 3 KATLI VİLLA

İstanbul Üsküdar’da 585 m² tripleks villa ihaleyle satılacak.

Burhaniye mahallesinde bulunan villa tapuda “Çatıda Piyesleri Olan Tripleks Villa” niteliğinde kayıtlı olup, bodrum+zemin+1 normal kat+ çatı katından oluşmaktadır. Villanın bodrum katı sığınak, mekanik alanı, 2 adet depo, koridor ve garaj hacimleri olmak üzere 206 m², zemin katı salon, oturma ve yemek alanı, mutfak, vestiyer ve wc hacimleri olmak üzere 180 m², normal katı 3 oda, oturma bölümü, 3 adet banyo, pişirme alanı ve hol hacimleri olmak üzere 204 m², çatı katı ise 1 oda, 2 adet banyo, mutfak ve 1 adet teras alanı hacimleri şeklide 70 m² ve 6 m² teras alanından oluşmaktadır. Taşınmaz için ilk satış ihalesi “Mezat Salonu 1, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B blok, 4. kat Kartal, İstanbul” adresinde 25 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Taşınmaz satış ilanını görüntülemek için tıklayınız.

GAZİANTEP KUZEYŞEHİR’DE 18 DAİRE SATIŞA ÇIKTI

Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı mülkiyetindeki 18 adet daire satışa çıkarıldı.

Şehitkamil ilçesi Karacaören mahallesinde, Kuzeyşehir Projesi 3. Etap’ta bulunan daireler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesine göre “kapalı teklif usulü” ile ihale edilecek.

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini Yatırım İzleme Müdürlüğü ihale biriminden 200,00 TL karşılığında satın alabilecek. Detaylı bilgi için tıklayınız.

ANKARA’DA 7 DAİRE İHALEYLE SATIŞA ÇIKACAK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çankaya ilçesi, Kızılırmak-Karakusunlar mahallesinde bulunan 7 adet 4+1 daireyi, 2886 Sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince Kapalı Zarf usulü ile satacak.

İhale, 24 Mart 2022 tarihinde, Hipodrom Caddesi No: 5 adresindeki Belediye Hizmet Binasının B-Blok 1. katında bulunan Encümen salonunda yapılacak.

Taşınmazların satış şartnamesi, ihale günü saat 11.00’e kadar Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğü’nde görülebilir. İhale metnini görüntülemek için tıklayınız.