25 Ağustos Çarşamba günü İstanbul’un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İşte İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeler…
İSKİ’den yapılan açıklamada İstanbul’un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 25 Ağustos Çarşamba İstanbul’da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul’da sular ne zaman gelecek?
İSTANBUL’DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!
B.Çekmece
Kumburgaz Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.08.2021 11:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Beyoğlu
Pürtelaş Hasan Efendi Mah,Ömer Avni Mah,Cihangir Mah,Gümüşsuyu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.08.2021
Bitiş tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Esenler
Birlik Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.08.2021 09:14 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Fatih
Molla Gürani Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.08.2021 09:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Pendik
Çınardere Mah.
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.08.2021 11:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Sancaktepe
Akpınar Mah
Arıza Sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.08.2021 09:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Sancaktepe
Akpınar Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 25.08.2021 09:58Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.Arıza Kesinti
Silivri
Piri Mehmet Paşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.08.2021 10:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Şişli
Kuştepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.08.2021 11:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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