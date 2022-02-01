İstatanbul’da ocak ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 13,78’e, yıllık yüzde 50,91’e çıkarak 19 yılın zirvesini gördü.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ocak ayına ilişkin fiyat endekslerini açıkladı. perakende fiyatlarda yıllık enflasyon Ocak’ta yüzde 50,91 seviyesine çıktı.
Böylelikle 2002 yılından bu yana en yüksek yıllık enflasyon kaydedildi.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ücretliler Geçinme Endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,18 artış göstermişti.
Ocak’ta aylık bazda yükseliş ise yüzde 13,78 oldu.
Üretici fiyatları açısından gösterge olan toptan eşya fiyat endeksi ise Ocak’ta yıllık bazda yüzde 53,96 arttı.
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