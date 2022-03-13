İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi? sorusu yanıt buldu. Meteoroloji’nin tahminlerine göre sıcaklıkların bugün Marmara ve Kuzey Ege’de 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise İstanbul’daki son hava tahminlerini şöyle paylaştı: 12.00–15.00 Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi kar yağışlı, 15.00–18.00 Anadolu Yakası’nın doğu kesimleri hafif kar yağışlı, il geneli parçalı ve az bulutlu geçecek.

METEOROLOJİNİN 5 GÜNLÜK TAHMİN HARİTASI

Meteorolojinin son tahminlerine göre İstanbul’da pazartesi günü hafif yağmur ve yer yer karla karışık yağmur bekleniyor. Salı ve çarşamba günleri çok bulutlu hava, perşembe ve cuma günleri ise yağmur bekleniyor.