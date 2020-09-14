Koronavirüs önlemleri kapsamında Ankara’nın ardından İstanbul’da da mesai saatleriyle ilgili bir hazırlığın olduğu belirtiliyor. Peki, İstanbul için düşünüldüğü iddia edilen kademelendirilmiş mesai nasıl olabilir? İşte bugün basına yansıyan ilk bilgiler:

Koronavirüs salgını nedeniyle Ankara’da Valiliğe bağlı kamu kurumlarının çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidilmişti.

Milliyet gazetesinden Cihat Aslan’ın haberine göre 16 milyon insanın yaşadığı İstanbul’da da valilik çalışma başlattı. Özellikle sabah işe gidiş saati ve akşam iş çıkışı saatlerindeki insan yoğunluğunu azaltmak için valilik, mesai saatlerinin yeniden belirlenmesi ve çeşitli zaman dilimlerine bölünmesi için bir çalışma yürütüyor.

HEM KAMU, HEM ÖZEL SEKTÖR *

İstanbul’daki çalışmada hem kamu hem de özel sektörü kapsayacak bir çalışma yapılıyor. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, sanayi, ticaret ve esnaf odalarıyla toplantılar yapıldı.

Haberde yer alan bilgilere göre İstanbul Valiliği Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı’nın olası yeni düzenleme ile ilgili önerileri yer aldı.

Ilıcalı’nın değerlendirmeleri ve önerileri şöyle: “Koronavirüs nedeniyle ayakta 1/3’e kadar yolcuya izin veriliyor. Bu da metrobüs için günde en fazla 600 bin yolcu demek. Zaten şu an 550 binde sayı. Buna rağmen kalabalık pik saat dediğimiz zamanda oluşuyor. 550 bin yolcunun yüzde 10’u sabah işe gidişte (08.00-09.00), yüzde 10’u da eve dönüşte (17.00-18.00) araçlara biniyor.

EN ÇOK TRAFİK ÜRETEN 10 İLÇE *

“İstanbul’da fazla trafik üreten 10 ilçe var. Her yerde trafik oluşmuyor. Hiç değilse o 10 ilçedeki kamu ve özel sektör iş yerlerinin saatlerini ayarlasak o zirve saat baskısını kaldırırız.

Bugün aksi halde metrobüse bir sefer daha eklerseniz sistem çalışmaz. Takip aralığı iyice azalırsa kazalar olur. Bahsedilen yerlerde kademelendirme ile mesai saatlerini yaymak gerekiyor. Bunların mesai saatlerini 1 saat ileri, 1 saat geriye alırsanız bu kez trafik sabah 08.00’de değil, 07.00’de oluşur. Önemli yoğunluk oluşturan ilçelerde iş yerlerini hesaplayarak kademelendirmeyi 4 saate yayıp yoğunluğu azaltmak. Valilik de bu koordinasyonu yapıyor.

SAATLER 4 GRUBA AYRILMALI *

Kişisel önerim özellikle yolculuğun yoğun olduğu 20 ilçede mesai saatleri 4 gruba bölünse; (07.00-14.00), (08.00-15.00), (09.00-16.00), (10.00-17.00) bir saatlik süre de evden telafi edilse zirve saatlerde yapılan 50 bin kişilik yolculuklar 20 binin altına düşer. Çok sayıda toplu ulaşım kullanan eleman çalıştıran tesisler 4 gruba böler ve mesai sürekliliği sağlanmış olur. Bu öneri ayrıntılı çalışmayı da yapmadan her işvereni kendi gruplandırmasıyla sonuca götürür”