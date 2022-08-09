İstanbul’da bu geceden (9 Ağustos 2022) itibaren 3 gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda şu ifadeler yer aldı:

İstanbulluların dikkatine!

AKOM verilerine göre bu geceden başlayıp 3 gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Yağışların oluşturabileceği olumsuz durumlar için ALO153 Çözüm Merkezimiz ile iletişim kurulabilir.

AKOM ise paylaştığı mesajda şu uyarıyı yaptı:

Bugün gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen serin ve yağışlı hava sisteminin önümüzdeik 3 gün boyunca il genelinde etkili olması bekleniyor. Yağışların yarın gün içerisinde etkisini arttırması, kuvvetli rüzgarlarla beraber yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şekilde aralıklarla perşembe akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Yaşanabliecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması önem arz etmektedir.