Şehirlerin çeşitli lokasyonlarında günümüz trendleri ve değişen iş koşullarına göre en etkili ekosistemleri oluşturan Assembly Buildings, yeni projesiyle ‘geleceğin ofis anlayışı’nı Ankara’ya getiriyor. Yatırımları hız kesmeyen şirket, üçüncü şubesini ise İstanbul Anadolu Yakası’nda açmaya hazırlanıyor.

Günümüzün değişen koşulları ve ihtiyaçları, pandeminin de etkisiyle çalışma şekillerini tamamen değiştirdi. Uzaktan çalışma ve hibrit sistemlerin azalttığı eski tip ofis talebi, yerini interaktif, farklı ihtiyaçlara cevap verebilen donanımlara ve programlara sahip modern çalışma alanlarına bırakıyor. Yapılan anketlere bakıldığında da çalışanlar klasik ofislere ve plazalara dönmek istemiyor. Şirketler, çalışanlarının ve şirketlerinin ihtiyaçlarına yönelik, verimli çalışabilecekleri yeni alternatifler bulma çabasında…

Günümüz trendleri ve değişen iş koşullarına göre uygun mekanlar ve iş ekosistemleri oluşturan, iş yaşamının geleceğine yön veren Assembly Buildings de bu gelişen ihtiyaçları İstanbul Levent’teki ilk lokasyonunda analiz ettikten sonra yeni Assembly Buildings projesini Ankara’da gerçekleştirdi.

Şirket; 800 metrekarelik teras alanı, 150 – 400 metrekare arasında değişen loft tipi kendisine özel teraslı ofisler, küçük ofis arayanlar için taşınmaya hazır ofisler, 200 kişiye kadar etkinlik salonu, özel etkinlikler için kış bahçesi, kendi yiyeceklerini getirebilecekleri kişisel ortak mutfak alanı, öğle yemekleri ve iş çıkış buluşmaları için restoran, çeşitli buluşmalar için lounge alanı, videocast, poscast alanı, otel odası niteliğinde recharge room, spor stüdyosu bulunan, aktiveteleri ve servisleriyle iş kulübü mantığıyla hizmet veren iş yaşam merkezini Ankara’da One Tower’da 8 bin metrekare alanda hayata geçiriyor.

HİBRİT SİSTEMLER GELİYOR

Çalışma şekilleri değiştikçe ofisten beklentinin de farklılaştığını belirten Assembly Buildings Kurucu Ortağı İsmet Öztanık, “Çalışanlar artık mesai saatleri içinde sabit bir alanda çalışacağı ofisler değil, yaşayan, network yaratacak, sosyalleşebileceği ve farklı ihtiyaçlarını aynı anda karşılayan modern ve yenilikçi hibrit sistemler talep ediyor. Dolayısıyla ofis kavramına ve nerde nasıl bir fonksiyonla varolması gerektiğine yeniden bakarak Assembly One Tower Ankara projesini oluşturduk” diyor.

Yatırımlarının devam edeceğinden bahseden Öztanık, üçüncü şubelerini de İstanbul Anadolu Yakası’nda hayata geçireceklerini söylüyor.

Projeyi, şirketlerin esnek ve hibrit ihtiyaçlarını hem fiziksel hem de içerik olarak karşılanabildiği, Türkiye’deki en kapsamlı projelerinden biri olarak gördğünü belirten Assembly Buildings Kurucu Ortağı Yiğit Şatıroğlu ise, “Tasarımda bu projemizde Urbanjobs ile beraber çalıştık. Pahalı malzemelere yer vermek yerine, hacimleri ve sanatsal tasarımı kullanarak dünya çapında dikkat çekecek bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Değişen çalışma ve alışveriş alışkanlıklarına aynı anda cevap vermesi ise gayrimenkul dünyası için iyi bir örnek olacaktır” diye anlatıyor.