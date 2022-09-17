“İyi bir işletme kilogramda 1-1,5 avro kar elde edebilir”

Öndoğan, “Ürettiğimiz ürünleri İspanya’ya satıyoruz. Geçen sene 10 ton civarında yolladık. Bunun tamamı kendi üretimimiz değil. Bir kısmı doğadan toplanan üründü. Canlı salyangozları toptancılara gönderiyoruz. O toptancılar da restoranlar ve marketlere dağıtıyorlar. Orada tüketicilere canlı olarak satılıyorlar veya restoranlar pişirerek müşterilerine sunuyor.” ifadelerini kullandı.

Bu sene konserve de yapmayı düşündüklerine belirten Öndoğan, “Bu yıl hem canlı hem de konserve olarak yollayacağız, 20-25 ton civarında yollamayı planlıyoruz.” dedi.

Öndoğan, Avrupa’daki en büyük çiftliklerin Polonya ve Ukrayna’da bulunduğuna işaret ederek, “Şu an Ukrayna savaşta olduğu için oradaki çiftlikler üretim yapamıyor. O yüzden büyük bir açık var Avrupa’da. Fiyatlar da yükseldi dolayısıyla. Ama savaş da olmasa zaten Avrupa’nın ihtiyacını karşılayamıyor piyasa. Dolayısıyla devamlı bir açık var. Şu anda mal istiyorlar ama mal yok.” şeklinde konuştu.

Geçmişte hayvancılık sektörleriyle uğraştığı için daha rahat kıyaslama yapabildiğini dile getiren Öndoğan, “Bakımları çok daha kolay ve masrafları daha az. Kar marjı da daha yüksek çünkü avro bazında satabiliyorsunuz. İyi bir işletme kilogramda 1-1,5 avro kar elde edebilir.” değerlendirmesinde bulundu.