İTO verilerine göre, İstanbul’da martta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 0,33, toptan fiyatlar yüzde 1,78 arttı.
Verilere göre, martta geçen yılın aynı ayına göre ise perakende fiyatlar yüzde 12,47, toptan fiyatlar yüzde 9,91 arttı.
İTO verilerine göre, İstanbul’da martta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 0,33, toptan fiyatlar yüzde 1,78 arttı.
Verilere göre, martta geçen yılın aynı ayına göre ise perakende fiyatlar yüzde 12,47, toptan fiyatlar yüzde 9,91 arttı.
Şiper, yaptığı yazılı açıklamada, küresel bir salgına dönüşen Kovid-19'un insan sağlığı için önemli bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Petrol Ofisi'nin...
Küresel piyasalardaki petrol fiyatlarında gerçekleşen sert düşüşler Türkiye'deki benzin ve motorin fiyatlarına olumlu yansıyor. Dün benzin ve motorin fiyatına çifte...
Tahincioğlu, inşaat sektöründe büyük çaplı karma projeleriyle biliniyor. Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, Kayaşehir, Küçükyalı, İstinye ve Kağıthane'de devam...
Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak 2020'ye ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi ocakta bir önceki aya göre...
Turizm, seyahat, konaklama gibi sektörlerin krizden en fazla etkileneceği vurgulanıyor. Buna karşın temizlik, online hizmetler, sağlık gibi sektörlerin de bu...
Dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınının küresel ekonomide yaratacağı en önemli risklerin başında, ticari alacakların ödenememesi geliyor. Türkiye'de bu risk, özellikle ekonominin...
© 2016-2020 Ekonomist Dergisi. Bütün hakları gizlidir.
Bir cevap yazın