İTO verilerine göre, İstanbul’da Aralık 2021’de bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 9,65, toptan fiyatlar yüzde 11,96 arttı. Yıllık bazda ise perakende fiyatlarda yüzde 34,18, toptan fiyatlarda yüzde 47,10 artış görüldü

İstanbul’da, Aralık 2021’de önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 9,65, toptan fiyatlar ise yüzde 11,96 arttı.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, Aralık 2021’de bir önceki aya göre yüzde 9,65, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 11,96 arttı.

Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde perakendede yüzde 34,18, toptan fiyatlarda ise yüzde 47,10 artış gerçekleşti.

– Sektörel bazda değişim oranları

Aralık 2021’de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, ev eşyasında yüzde 20,11, gıdada yüzde 14,35, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 6,29, konutta yüzde 5,00, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 1,02, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 1,01, diğer harcamalar grubunda yüzde 0,64 ve giyim harcamalarında yüzde 0,61 artış görüldü.

Toptan fiyatlarda ise bir önceki aya göre, madenler grubunda yüzde 22,89, kimyevi maddelerde yüzde 18,49, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 18,30, gıda maddelerinde yüzde 13,06, inşaat malzemelerinde yüzde 6,83, işlenmemiş maddelerde yüzde 6,29, mensucat grubunda yüzde 4,01 yükseliş gerçekleşti.