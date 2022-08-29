“Pamuklara sarıp sarmaladığımız bir yapı olması gerekir”

Sanat tarihçisi Aktürk, bölgede bu ölçekte olmasa da zamanında çok sayıda köşk bulunduğunu ancak bugün bu anıyı sürdürebilen çok az sayıda sivil yapının kaldığını kaydederek, “Ragıp Paşa Köşkü’nün bu anlamda göz bebeğimiz olup pamuklara sarıp sarmaladığımız bir yapı olması gerekir.” ifadesini kullandı.

Bu tür ahşap yapıların bir mücevher gibi düşünülebileceğini dile getiren Aktürk, “Şehrin en önemli mihenk taşlarıdır. Bu anlamda dilerim ki bu eşsiz ahşap yapı, restorasyon geçirdikten sonra şehrin çok önemli bir uğrak yeri olarak hayatını sürdürmeye devam eder.” diye konuştu.

Köşkün, 2. Abdülhamid’in başmabeyincisi Ragıp Sarıca tarafından yaptırıldığını anlatan Aktürk, Sarıca’nın çok zevkli biri olduğunu söyleyerek, “İtalya’dan mermerler getirmiş. Viyana’dan parkeler getirmiş. Bunların hepsini 3 katlı bu eşsiz ahşap yapıya kendi zevkini çok başarılı bir şekilde yansıtmıştır. O anlamda çok değerli, çok nadide bir yapı Ragıp Paşa Köşkü.” değerlendirmesinde bulundu.