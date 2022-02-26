Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılmasının “sonuçları olacağı” uyarısında bulunmuştu. Ülkelerin güvenliklerinin, başka ülkelerin güvenliği pahasına inşa edilmemesi gerektiğini savunan Zaharova, “Finlandiya ve İsveç’in öncelikle bir askeri blok olan NATO’ya katılımı, ülkemizin yanıt vermesini gerektirecek ciddi siyasi-askeri sonuçlara yol açacaktır.” ifadesini kullanmıştı. İsveç ve Finlandiya’dan yanıt geldi.

İsveç Başbakanı Mangdalene Andersson yaptığı açıklamada, İsveç’in güvenlik politikalarına kendilerinin karar vereceğini belirtti. NATO’ya girmeyi düşünmediklerini aktaran Andersson, Rusya’nın İsveç sınırlarında endişe verecek bir tehdidinin ve askeri hareketliliğinin olmadığını ifade etti.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ise Finlandiya’da NATO üyeliği konusundaki tartışmanın ‘Ukrayna’daki savaşın başlamasının ardından değiştiğini’ söyledi.