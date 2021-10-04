İsviçre Ekonomi Bakan Yardımcısı Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, İsviçre Büyükelçisi Jean-Daniel Ruch ve beraberindeki iş insanlarından oluşan heyet Bilkent CYBERPARK’ı ziyaret etti.

İsviçre Ekonomi Bakan Yardımcısı Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch‘in açılış konuşmalarıyla başlayan program, Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin’in Türkiye girişimcilik ekosistemi ve CYBERPARK’ta yürütülen katma değerli projeler hakkında paylaştığı bilgilerle devam etti.

Bilkent Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü Atilla Hakan Özdemir’in Bilkent Üniversitesi hakkında gerçekleştirdiği bilgilendirme sunumundan sonra ise Bilkent CYBERPARK’ta yer alan firmalardan İnfinia Mühendislik, ArkSigner ve Netcad firmaları ve yürüttükleri projeleri heyete tanıttı.